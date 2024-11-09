Дацюк: «В наш хоккей приходит мало талантов из-за того, что он подорожал»

— Работа центров — достаточно тяжелая. В ней надо очень много думать. Не знаю, почему мы не можем их воспитывать в данный момент. Конечно, буду стараться помогать, чтобы у нас были хорошие центральные. Потому что от них многое зависит, они — связующие звенья между нападением и защитой.