«Пришлось применить сквернословие». Козлов — о том, как взбодрил игроков «СЮ»

— Я чувствовал, что ребятам нужно немного сквернословия, чтобы они взбодрились. Его и пришлось применить. Это добавило эмоций, разозлило и зарядило ребят. Хотелось бы, чтобы это было с первого периода. Но опять же, это третий матч, и очень много эмоции было отдано в предыдущих, — приводит слова Козлова пресс-служба «Торпедо».