Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пришлось применить сквернословие». Козлов — о том, как взбодрил игроков «СЮ»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о втором периоде в матче с «Торпедо».

Источник: Чемпионат.com

Уфимцы вырвали победу у нижегородцев в овертайме — 3:2.

— Согласитесь, что во втором периоде «Салават Юлаев» уступал «Торпедо» в движении, в «коньках». За счёт чего в третьем периоде смогли игру выровнять и какие коррективы внесли?

 — Я чувствовал, что ребятам нужно немного сквернословия, чтобы они взбодрились. Его и пришлось применить. Это добавило эмоций, разозлило и зарядило ребят. Хотелось бы, чтобы это было с первого периода. Но опять же, это третий матч, и очень много эмоции было отдано в предыдущих, — приводит слова Козлова пресс-служба «Торпедо».

Напомним, «Салават Юлаев» уступал по ходу игры со счётом 0:2, но в итоге смог отыграться и победить.

Салават Юлаев