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«Не испытываем каких-то иллюзий». Тренер «Локомотива» — о первом месте в таблице КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о первом месте в турнирной таблице КХЛ.

Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 9 ноября, «Локомотив» обыграл «Ак Барс» (2:1), одержав 10-ю победу подряд.

— Сейчас «Локомотив» идёт по тому же графику, что и ваш ЦСКА в чемпионском сезоне. Можно ли сравнивать эти две команды?

 — Это очень громкие слова для нашей команды, с тем ЦСКА сравнивать очень рано. Тогда в пятом звене ЦСКА были Толчинский, Карнаухов и Мамин. Не было потолка зарплат, мы спокойно давали отдохнуть лидерам, сейчас другая история. Но это тоже большой плюс для ребят: они ежедневно в этой мясорубке, по-мужицки проходят практический опыт. Не испытываем каких-то иллюзий, не смотрим, на каком мы месте. Для меня важно отношение ребят, вижу, как они горят, чем они жертвуют, — приводит слова Никитина пресс-служба «Локомотива».

Локомотив