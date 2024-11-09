«Не испытываем каких-то иллюзий». Тренер «Локомотива» — о первом месте в таблице КХЛ

— Это очень громкие слова для нашей команды, с тем ЦСКА сравнивать очень рано. Тогда в пятом звене ЦСКА были Толчинский, Карнаухов и Мамин. Не было потолка зарплат, мы спокойно давали отдохнуть лидерам, сейчас другая история. Но это тоже большой плюс для ребят: они ежедневно в этой мясорубке, по-мужицки проходят практический опыт. Не испытываем каких-то иллюзий, не смотрим, на каком мы месте. Для меня важно отношение ребят, вижу, как они горят, чем они жертвуют, — приводит слова Никитина пресс-служба «Локомотива».