«Северсталь» — самая горячая команда Запада в КХЛ. Там верят в свой стиль и идентичность

При этом в этот сезон «Северсталь», как и в прошлый, вкатывалась очень трудно. Если прошлогодние сложности можно было списать на адаптацию к новой системе (которая пусть чем-то была похожа на стиль Андрея Разина, но всё-таки отличалась), то в этом году это оставалось непонятным. Алексей Кручинин, как и в «Торпедо», пару раз оказывался в запасе, а «Северсталь» начала октябрь с равного количества побед и поражений. Особенно выделялся дикий матч в Петербурге (5:8). Несмотря на бешеное количество упущенных моментов, тогда казалось, что разухабистая философия «Северстали» нуждается в небольшой инъекции прагматизма. Однако вскоре попёрли победы.