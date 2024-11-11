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Михайлов: «Хотелось бы верить, что ЦСКА преодолел сложности, которые были в начале сезона»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением об игре ЦСКА.

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В воскресенье столичный клуб обыграл дома «Ладу» (4:1). ЦСКА с 29 очками в 23 матчах занимает шестое место в Западной конференции.

«Что именно изменилось в ЦСКА? Это вопрос больше к тренерскому штабу. Если говорить о матче с “Ладой”, команда провела хорошую игру и заслуженно победила. Соперники были равны, но наши нападающие оказались сильнее своих визави из “Лады”. Хотелось бы верить, что ЦСКА преодолел сложности, которые были в начале сезона. Но все так или иначе определяет результат», — сказал Михайлов «ВсеПроСпорт».

ЦСКА
4:1
0:0, 3:1, 1:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
10.11.2024, 13:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 7447 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Олег Браташ
Вратари
Иван Просветов
(Иван Просветов)
Владислав Подъяпольский
(Александр Трушков)
1-й период
15:59
Архип Неколенко
2-й период
23:46
Виталий Абрамов
28:47
Егор Фатеев
(Владислав Провольнев, Павел Карнаухов)
29:33
Фредрик Классон
29:33
Трой Джозефс
29:33
Артем Иванюженков
32:33
Владислав Каменев
(Иван Дроздов)
35:19
Дмитрий Кугрышев
(Архип Неколенко, Никита Михайлов)
38:03
Егор Фатеев
(Максим Мамин, Павел Карнаухов)
3-й период
41:56
Денис Гурьянов
(Дмитрий Саморуков, Руслан Исхаков)
45:25
Алексей Чуркин
57:43
Командный штраф
Статистика
11
Штрафное время
9
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Главный судья
Антон Прокуратов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
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