Михайлов: «Хотелось бы верить, что ЦСКА преодолел сложности, которые были в начале сезона»

«Что именно изменилось в ЦСКА? Это вопрос больше к тренерскому штабу. Если говорить о матче с “Ладой”, команда провела хорошую игру и заслуженно победила. Соперники были равны, но наши нападающие оказались сильнее своих визави из “Лады”. Хотелось бы верить, что ЦСКА преодолел сложности, которые были в начале сезона. Но все так или иначе определяет результат», — сказал Михайлов «ВсеПроСпорт».