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«Автомобилист» вырвал победу у «Адмирала» в серии буллитов

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались владивостокский «Адмирал» и екатеринбургский «Автомобилист».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. «Автомобилист» одержал победу со счётом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.

В составе «Адмирала» заброшенными шайбами отметились Егор Петухов, Павел Шэн и Степан Старков. За «Автомобилист» забили Алексей Бывальцев, Брукс Мэйсек, Сергей Зборовский и Семён Кизимов.

«Адмирал» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 29 очков за 26 матчей. «Автомобилист» располагается там же на пятой строчке, заработав 34 очка после 24 игр.

Адмирал
3:4
2:1, 0:1, 1:1, 0:0
Б
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
11.11.2024, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Николай Заварухин
Вратари
Василий Демченко
(Андрей Мишуров)
Евгений Аликин
(Владимир Галкин)
1-й период
06:15
Джованни Фьоре
15:44
Егор Петухов
(Семен Ручкин, Аркадий Шестаков)
16:11
Алексей Бывальцев
(Владимир Кузнецов)
18:25
Павел Шэн
(Степан Старков, Либор Шулак)
2-й период
20:00
Никита Сошников
20:00
Леонид Метальников
20:00
Стефан Да Коста
20:00
Кирилл Воробьев
20:00
Джесси Блэкер
39:09
Степан Старков
39:38
Брукс Мэйсек
(Стефан Да Коста)
3-й период
50:37
Степан Старков
(Павел Шэн)
55:04
Сергей Зборовский
(Степан Хрипунов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Семен Кизимов
(Автомобилист)
Статистика
14
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Автомобилист
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