Ротенберг жестко против, а ФХР даже грозится Путиным. Возвращение драфта КХЛ — самая горчая тема недели!

По данным «Матч ТВ», если игрок из ДЮСШ будет выбран в первом раунде, она получит 5 млн рублей, во втором — 4 млн, в третьем — 3 млн, в четвертом — 2 млн, в пятом — 1 млн, в шестом — 750 тысяч, в седьмом — 600 тысяч. Контракт с выбранным на драфте хоккеистом будет рассчитан минимум на три года. Сетка зарплат следующая: первый раунд — 1,2 млн рублей (КХЛ) и 600 тысяч (МХЛ), второй — 1 млн и 550 тысяч, третий — 950 и 500 тысяч, четвертый — 900 и 450 тысяч, пятый — 850 и 400 тысяч, шестой и седьмой — 800 и 350 тысяч.