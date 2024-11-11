Ротенберг жестко против, а ФХР даже грозится Путиным. Возвращение драфта КХЛ — самая горчая тема недели!

Самая горячая тема последних дней — драфт КХЛ, он же Ярмарка юниоров. Последние новости об этом мероприятии на сайте лиги датированы 2015 годом. Тогда этот механизм распределения молодых игроков по клубам решили упразднить. Теперь же, спустя почти целое десятилетие, создана рабочая группа, которая должна выработать правила обновленного драфта. Возглавляет эту комиссию вице-президент КХЛ Андрей Точицкий, а одним из фронтменов является Кирилл Фастовский — человек, стоявший у истоков первого драфта. Кроме того, в рабочую группу входят представители клубов, агенты и другие хоккейные люди, в том числе президент федерации хоккея Москвы Андрей Николишин. Первое заседание рабочей группы пройдет завтра, 12 ноября, но всю минувшую неделю в СМИ летели стрелы между сторонниками и противниками драфта.
Каким был драфт с 2009 по 2015 год?
Драфт КХЛ впервые состоялся после первого сезона в истории лиги — летом 2009 года. Тогда под первым номером выбрали Михаила Пашнина. Воспитанник челябинского «Мечела» отправился в ЦСКА. Теперь, спустя 15 лет, Пашнин — защитник-ветеран без работы. После него первыми номерами драфта становились чех Дмитрий Яшкин, Антон Слепышев, Кирилл Капризов и другие, менее известные хоккеисты. На общем фоне выбивался защитник Дмитрий Осипов. Его, воспитанник московской школы «Русь», выбрал «Амур», но до Хабаровска парень не доехал. Еще во время церемонии он своим выражением лица выразил отношение к перспективе отъезда на Дальний Восток. С тех пор в России Осипов не играл, выступая в основном в АХЛ.
Однако на каждого Осипова был положительный пример. Прежде всего, на ум приходит другой защитник — Никита Зайцев. Построил бы он карьеру в НХЛ, не попади в 18 лет в основной состав «Сибири»? Он и на победный чемпионат мира уезжал, уже имея опыт игры в КХЛ. Эффективно драфтом пользовались и в другом сибирском клубе. Леонид Вайсфельд для «Кузни» драфтовал не только Антона Слепышева, но и, например, Дамира Жафярова с Ильей Любушкиным.
Впрочем, глобального влияния на распределения сил в российском хоккее драфт не имел. Дело в том, что драфтовать можно было ограниченный круг игроков. Жафяров и Зайцев представляли независимые школы, поэтому были доступны. Тоже самое можно сказать про уроженца Пензы Слепышева, чей «Дизель» представляет ВХЛ. А вот заполучить действительно топового игрока из системы КХЛ было почти нереально. У клубов было по пять защит на каждый год выпуска собственной ДЮСШ, не считая возможности драфтовать своих воспитанников. Во многом поэтому драфт потерял свой смысл, а вскоре перестал существовать.
Что известно о драфте 2.0?
Решив вернуть драфт, КХЛ собрала все заинтересованные стороны, чтобы обсудить детали. Во многом от них зависит, будет ли эта процедура действенна. Пока рабочая группа и лига в целом находятся далеко от того, чтобы выработать полноценный регламент. Однако предложения, которые проникли в СМИ, уже есть. Прежде всего, это касается защит. По информации «Спорт-Экспресса», это не пять игроков, как раньше, а только один. Причем игрок должен быть как минимум восемь лет находиться в системе клуба.
По данным «Матч ТВ», если игрок из ДЮСШ будет выбран в первом раунде, она получит 5 млн рублей, во втором — 4 млн, в третьем — 3 млн, в четвертом — 2 млн, в пятом — 1 млн, в шестом — 750 тысяч, в седьмом — 600 тысяч. Контракт с выбранным на драфте хоккеистом будет рассчитан минимум на три года. Сетка зарплат следующая: первый раунд — 1,2 млн рублей (КХЛ) и 600 тысяч (МХЛ), второй — 1 млн и 550 тысяч, третий — 950 и 500 тысяч, четвертый — 900 и 450 тысяч, пятый — 850 и 400 тысяч, шестой и седьмой — 800 и 350 тысяч.
Еще один нюанс — заключение контракта с игроком, выбранным на драфте. Это будет обязательным пунктом, который исключит ситуации, когда хоккеисты оказывались в условном «чистилище». В первой версии драфта бывало так, что клуб застолбил за собой права на игрока, но не торопится приглашать его в свою систему. Есть и другие вопросы по возрождению Ярмарки юниоров. Например, будут ли участвовать в ней зарубежные клубы, а в частности — «Куньлунь», не имеющий собственной школы и команды МХЛ.
Против ФХР и топовые клубы
Несмотря на то, что пока только создана рабочая группа, у драфта уже появились ярые противники. Первой выступила федерация хоккея России. Организация, которая недавно потеряла права на проведение чемпионата КХЛ, упирает на то, что наш драфт — слепая копия североамериканского драфта, хотя система подготовки игроков заметно разнится.
«Предыдущий опыт проведения драфта/ярмарки юниоров КХЛ показывает, что эта процедура копирует североамериканский драфт, существующий более 60 лет в системе спорта США и Канады. Хоккейные школы этих стран — частные предприятия, доход которых основывается на оплате родителей за обучение своих детей. Подавляющее большинство российских школ функционирует благодаря региональным, муниципальным бюджетам, средствам спонсоров. Российская экономика подготовки профессионального хоккеиста в корне отличается от североамериканской, и потому драфтовая система распределения молодых игроков не работает в условиях отечественного хоккея, так как доведение юного спортсмена до профессионального контракта осуществляется на средства школы или хоккейного клуба».
Кроме того, ФХР жонглирует именем президента страны, упирая на то, что драфт вызовет отток игроков за рубеж.
«Выбор талантливого игрока хоккейным клубом против его воли может способствовать его отъезду в иностранные лиги, что идет вразрез с позицией президента РФ В. В. Путина по противодействию оттока молодых игроков. Таким образом, Федерация хоккея России считает, что предлагаемая КХЛ процедура ярмарки — системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги — разрушает созданную систему отечественного хоккея», — говорится в заявлении федерации.
Вот только доказательной базы у этого высказывания нет. На каждого Дмитрия Осипова, недовольного выбором на драфте, есть молодые парни, сумевшие раскрыться в регионах. В конце концов, интересно было бы посмотреть на статистику: кто уехал в североамериканские юниорские лиги из топ-клубов, а кто — из-за того, что попал в клуб-аутсайдер через драфт. Таких данных федерация не предоставляет.
Стоит ли говорить, что аналогичной позиции придерживается и СКА? Роман Ротенберг — не только главный тренер «армейцев» и один из руководителей питерского клуба, но и первый вице-президент ФХР. Они в данном случае идут одним фронтом.
«Моя позиция простая: если клуб готовит игрока, например, Ивана Демидова, то если его заберут в Хабаровск — он вообще уедет из России. Те клубы, которые занимаются развитием хоккеистов, должны развивать их сами. А не лига. Когда ты 10 лет развиваешь хоккеиста, но тут кто‑то приходит со стороны и диктует, где этот игрок будет выступать — тут мы просто видим копирование дешевой американской модели. Там ведь все совершенно по‑другому», — сказал Роман Борисович.
Поддерживает СКА и руководители московского «Динамо», уже успевшие выступить в публичной плоскости. Наверняка на стороне противников драфта и «Локомотив» — команда с сильной школой, чей основной состав наполовину состоит из воспитанников. В период существования драфта президент ярославского клуба Юрий Яковлев занимал четкую позицию против. Считается даже, что именно по этой причине спонсор «железнодорожников» компания РЖД не стала входить в состав учредителей КХЛ.
Почему драфт нужен КХЛ?
Так зачем все-таки лига решила возродить драфт, так же известный как Ярмарка юниоров? Ответ несет один из участников рабочей группы Кирилл Фастовский.
«С самого начала был ярым сторонником Ярмарки. Возможность распределения ребят по клубам дает шанс заиграть многим хоккеистам вместо того, чтобы сидеть в своих клубах. В некоторых командах их переизбыток. Опять же, я ярый сторонник того, что Ярмарку нужно проводить. Должен быть механизм перехода молодых игроков. Всегда это продвигал и на этом настаивал», — сказал бывший генеральный директор «Сибири».
Помните тезис о том, что СКА развивает 10 лет хоккеиста, разбивается о реальность? Так вот, большинство игроков, которые либо играют в основе питерского клуба, либо уже уехали в НХЛ, перебрались в Санкт-Петербург из других городов.
- Кирилл Марченко: в 18 лет.
- Иван Морозов: 18 лет.
- Василий Подколзин: 17 лет.
- Матвей Мичков: 15 лет.
- Марат Хуснутдинов: 17 лет.
- Федор Свечков: 18 лет.
- Сергей Иванов: 16 лет.
- Данила Галенюк: 17 лет.
- Иван Демидов: 15 лет.
- Егор Заврагин: 18 лет.
Что будет, если драфт вернется? Запретить СКА или «Локомотиву» пылесосить другие школы и перевозить игроков в 14 или даже 16 лет, им невозможно. Таково российское законодательство. Для таких переходов предусмотрены финансированные компенсации в несколько сотен тысяч рублей, чем и пользуются хоккейные олигархи. Однако, когда будет драфт, смысл собирать всех самых талантливых игроков в одной-двух-трех академиях, пропадет. Зачем всего на несколько лет забирать детей, чтобы после выпуска с ними расстаться?
Кто-то считает, что драфт будет демотивировать клубы содержать школы, а школы — готовить качественных игроков. Вот только солидная компенсация как раз должна стать толчком для ДЮСШ. А что до клубов, то у них все равно останется шанс оставить своих воспитанников. Во-первых, будет возможность защитить самых талантливых. Здесь проявится талант скаутов и менеджеров, которым предстоит сделать сложный выбор. А во-вторых, для тех, кому важно иметь в составе местных игроков, будут драфтовать представителей своей школы. Зато лига станет ровнее, а у молодых хоккеистов появится больше шансов заиграть на взрослом уровне. Это еще один шаг к выздоровлению нашего хоккея после введения потолка зарплат.
Дмитрий Ерыкалов