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«Торпедо» разгромило «Сочи», забросив 7 шайб

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2024/25 «Торпедо» на своем льду разгромило «Сочи».

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Встреча, прошедшая 11 ноября в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 7:1.

В первом периоде на гол Михаила Абрамова гости ответили точным броском в исполнении Даниила Сероуха. Еще до перерыва отличились Бобби Линч, Маркус Филлипс и Дмитрий Кагарлицкий. Во втором 20-минутке у нижегородцев забили Егор Виноградов и Евгений Свечников, а в третьем периоде точку поставил Никита Артамонов.

«Торпедо», одержавшее победу после двух подряд поражений, в таблице Западной конференции располагается на 7-й строчке с 29 очками. «Сочи», у которого до сегодняшнего дня было две победы кряду, занимает предпоследнее, 10-е место, набрав 20 очков.

Следующий матч в регулярном чемпионате «Торпедо» проведет 13 ноября в Минске против местного «Динамо», а «Сочи» 15 ноября примет «Куньлунь Ред Стар».

Торпедо
7:1
4:1, 2:0, 1:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
11.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Сергей Зубов
Вратари
Иван Кульбаков
Сергей Иванов
(Никита Тулинов)
1-й период
04:42
Роман Манухов
06:42
Михаил Абрамов
(Игорь Ларионов)
07:50
Андрей Белевич
09:08
Даниил Сероух
(Артур Тянулин, Данил Мокрушев)
09:44
Бобби Линч
(Игорь Ларионов, Евгений Свечников)
10:21
Михаил Абрамов
13:31
Маркус Филлипс
(Игорь Ларионов, Бобби Линч)
17:35
Роман Манухов
18:03
Дмитрий Кагарлицкий
(Максим Летунов, Богдан Конюшков)
2-й период
26:59
Егор Виноградов
(Дмитрий Кагарлицкий, Богдан Конюшков)
30:24
Иван Кульбаков
30:24
Илья Федотов
32:14
Евгений Свечников
(Бобби Линч)
3-й период
41:04
Артем Волков
42:00
Игорь Швырев
43:05
Никита Артамонов
(Дмитрий Кагарлицкий, Богдан Конюшков)
57:29
Вячеслав Войнов
58:00
Андрей Белевич
Статистика
10
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо
Сочи
КХЛ: таблица и календарь