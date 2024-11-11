«Торпедо» разгромило «Сочи», забросив 7 шайб

В первом периоде на гол Михаила Абрамова гости ответили точным броском в исполнении Даниила Сероуха. Еще до перерыва отличились Бобби Линч, Маркус Филлипс и Дмитрий Кагарлицкий. Во втором 20-минутке у нижегородцев забили Егор Виноградов и Евгений Свечников, а в третьем периоде точку поставил Никита Артамонов.