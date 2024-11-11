«Торпедо» разгромило «Сочи», забросив 7 шайб

Встреча, прошедшая 11 ноября в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 7:1.
В первом периоде на гол Михаила Абрамова гости ответили точным броском в исполнении Даниила Сероуха. Еще до перерыва отличились Бобби Линч, Маркус Филлипс и Дмитрий Кагарлицкий. Во втором 20-минутке у нижегородцев забили Егор Виноградов и Евгений Свечников, а в третьем периоде точку поставил Никита Артамонов.
«Торпедо», одержавшее победу после двух подряд поражений, в таблице Западной конференции располагается на 7-й строчке с 29 очками. «Сочи», у которого до сегодняшнего дня было две победы кряду, занимает предпоследнее, 10-е место, набрав 20 очков.
Следующий матч в регулярном чемпионате «Торпедо» проведет 13 ноября в Минске против местного «Динамо», а «Сочи» 15 ноября примет «Куньлунь Ред Стар».