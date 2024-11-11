«Автомобилист» продолжает победную серию, «Торпедо» куражится над «Сочи». Итоги дня в КХЛ

Как и в Хабаровске, во Владивостоке гостевая команда победила со счётом 4:3, но уже в серии буллитов. «Автомобилист» тотально доминировал в первом периоде, но проиграл его 1:2. Перед самой сиреной зрители увидели необычную драку Стефана Да Косты и Никиты Сошникова — оба явно не входят в бойцовский клуб лиги. Потом лучше играл уже «Адмирал», но по счёту вторую половину матча выиграл «Автомобилист», который перевёл встречу в овертайм за пять минут до сирены. Буллиты Ника Меркли и Семёна Кизимова принесли «Авто» шестую победу подряд.