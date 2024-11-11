«Автомобилист» продолжает победную серию, «Торпедо» куражится над «Сочи». Итоги дня в КХЛ

11 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Представляем обзор всех игр.
«Амур» наконец-то забросил три шайбы, но даже этого факта и иногда не очень уверенной игры Зака Фукале не хватило для того, чтобы прервать чудовищную серию поражений. Всё ещё сложно понять, какой тренер в мире заставит игроков хабаровского клуба реализовывать те 100-процентные моменты, которые они каждый матч зарабатывают, но никак не могут попасть в ворота с пары метров. Отметим, что у «Трактора» ассистентским хет-триком отметился Максим Шабанов.
Как и в Хабаровске, во Владивостоке гостевая команда победила со счётом 4:3, но уже в серии буллитов. «Автомобилист» тотально доминировал в первом периоде, но проиграл его 1:2. Перед самой сиреной зрители увидели необычную драку Стефана Да Косты и Никиты Сошникова — оба явно не входят в бойцовский клуб лиги. Потом лучше играл уже «Адмирал», но по счёту вторую половину матча выиграл «Автомобилист», который перевёл встречу в овертайм за пять минут до сирены. Буллиты Ника Меркли и Семёна Кизимова принесли «Авто» шестую победу подряд.
Кахаэловское «эль газико» уже проходило под знаком новостей о грядущем назначении Тодда Рирдена, которое подтверждают почти все инсайдеры. На этом фоне игроки «Авангарда» как будто бы воспряли и дважды отличились в первом периоде — обращает на себя гол Матвея Заседы, который полгода сидел без хоккея и переехал в Омск за солидную компенсацию. СКА много атаковал во второй половине матча, но родил лишь один гол. Для петербургского клуба это пятое поражение подряд.
1000-й матч «Нефтехимик» провёл красиво: все хоккеисты надели золотые шлемы, которые сразу же вызвали у многих ассоциации с «Вегасом». В такой день и в такой атрибутике было сложно проиграть «Барысу» в его нынешнем составе: конечно же, этого не случилось. Очередное очко набрал удачно вписавшийся в состав нижнекамцев Райли Барбер, а Богдан Киселевич забил свой первый гол с 1 декабря 2020-го: тогда защитник ещё играл за ЦСКА.
18 минут в атаке, 49 бросков в створ, семь голов: «Торпедо», которое в последних матчах снова стало катиться вниз, выместило всю ярость на заглянувших в Нижний Новгород «леопардах». Интересно, что все семь шайб торпедовцев забросили разные игроки, а Игорь Ларионов-младший и Богдан Конюшков оформили ассистентские хет-трики.