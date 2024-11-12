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5 шайбами обернулся матч «Барыса» в КХЛ

ХК «Барыс» начал очередную выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ поражением от «Нефтехимика», сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда, которые проводили 1000 игру в КХЛ.

В первом периоде была заброшена лишь одна шайба — на десятой минуте отличился Никита Хоружев.

В середине второго периода Владимир Брюквин (30 минута) удвоил преимущество клуба из Татарстана. «Барыс» на 35-й минуте усилиями Батырлана Муратова сократили отставание — 2:1.

Впрочем, в заключительном периоде «Нефтехимик» обеспечил себе убедительный исход матча. На 51-й минуте шайбу забросил Евгений Митякин, а на 54-й Богдан Киселевич установил окончательный результат.

Нижнекамцы с 24 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, в которой астанчане располагаются на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 14 баллов.

Следующий матч «Барыс» проведет вновь с «Нефтехимиком». Игра в Нижнекамске состоится 13 ноября. Также, в рамках текущей выездной серии астанчане сыграют против уфимского «Салавата Юлаева» (15 ноября) и ХК «Сочи» (17 ноября).

Нефтехимик
4:1
1:0, 1:1, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
11.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 2494 зрителя
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Галым Мамбеталиев
Вратари
Филипп Долганов
Никита Бояркин
1-й период
00:42
Алихан Омирбеков
08:44
Кирилл Панюков
09:23
Никита Хоружев
(Евгений Митякин, Владислав Леонтьев)
19:11
Илья Пастухов
2-й период
29:23
Владимир Брюквин
(Лука Профака, Герман Точилкин)
33:39
Филипп Долганов
34:12
Батырлан Муратов
(Самат Данияр, Кирилл Савицкий)
37:05
Лука Профака
3-й период
50:34
Евгений Митякин
(Вячеслав Лещенко, Райли Барбер)
53:32
Богдан Киселевич
(Лукаш Клок)
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Нефтехимик
КХЛ: таблица и календарь