5 шайбами обернулся матч «Барыса» в КХЛ

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда, которые проводили 1000 игру в КХЛ.
В первом периоде была заброшена лишь одна шайба — на десятой минуте отличился Никита Хоружев.
В середине второго периода Владимир Брюквин (30 минута) удвоил преимущество клуба из Татарстана. «Барыс» на 35-й минуте усилиями Батырлана Муратова сократили отставание — 2:1.
Впрочем, в заключительном периоде «Нефтехимик» обеспечил себе убедительный исход матча. На 51-й минуте шайбу забросил Евгений Митякин, а на 54-й Богдан Киселевич установил окончательный результат.
Нижнекамцы с 24 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, в которой астанчане располагаются на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 14 баллов.
Следующий матч «Барыс» проведет вновь с «Нефтехимиком». Игра в Нижнекамске состоится 13 ноября. Также, в рамках текущей выездной серии астанчане сыграют против уфимского «Салавата Юлаева» (15 ноября) и ХК «Сочи» (17 ноября).