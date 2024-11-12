Трёхкратный олимпийский чемпион: «Амур» тянет на дно селекция, у хабаровчан рыхлый состав

— Таким командам нужны узловые игроки, вокруг которых будет строиться вся команда. Навскидку могу назвать Вадима Шипачёва — да, он не молод, но именно такие диспетчеры формируют игру, особенно в большинстве. Загадка, как Хабаровск летом упустил его на трансферном рынке, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.