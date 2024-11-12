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«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в упорном матче и одержал вторую победу подряд

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой». Победу в упорной встрече одержали уфимцы со счётом 3:1.

Источник: Чемпионат.com

На 29-й минуте матча голом в большинстве счёт открыл защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин с передачи Артёма Пименова. Гостям удалось отыграться спустя полторы минуты — отличился Денис Баранцев, которому ассистировали Данил Бородин и Данила Моисеев. В середине третьего периода победу для уфимцев обеспечил гол Денниса Яна с передач Александра Шарова и Алексея Василевского. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Данил Алалыкин.

«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд. «Лада» потерпела второе поражение кряду.

Салават Юлаев
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
12.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 7876 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Олег Браташ
Вратари
Александр Самонов
Владислав Подъяпольский
(Владислав Подъяпольский)
1-й период
11:43
Никита Попугаев
17:11
Трой Джозефс
2-й период
28:27
Ярослав Цулыгин
(Артем Пименов)
30:03
Денис Баранцев
(Данил Бородин, Данила Моисеев)
3-й период
51:25
Денис Ян
(Александр Шаров, Алексей Василевский)
58:48
Данил Алалыкин
(Шелдон Ремпал, Никита Зоркин)
Статистика
0
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
Лада
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