«Локомотив» никто не может остановить, «Витязь» засушил «Северсталь». Итоги дня в КХЛ

На 29-й минуте матча счёт открыл защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин с передачи Артёма Пименова. Гостям удалось отыграться спустя полторы минуты — отличился Денис Баранцев, которому ассистировали Данил Бородин и Данила Моисеев. В середине третьего периода победу для уфимцев обеспечил гол Денниса Яна с передач Александра Шарова и Алексея Василевского. Точку во встрече голом в пустые ворота поставил Данил Алалыкин.