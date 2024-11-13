«Локомотив» никто не может остановить, «Витязь» засушил «Северсталь». Итоги дня в КХЛ

12 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Представляем обзор всех игр.
«Салават Юлаев» обыграл «Ладу» в упорном матче и одержал вторую победу подряд
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой». Победу в упорной встрече одержали уфимцы со счётом 3:1.
На 29-й минуте матча счёт открыл защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин с передачи Артёма Пименова. Гостям удалось отыграться спустя полторы минуты — отличился Денис Баранцев, которому ассистировали Данил Бородин и Данила Моисеев. В середине третьего периода победу для уфимцев обеспечил гол Денниса Яна с передач Александра Шарова и Алексея Василевского. Точку во встрече голом в пустые ворота поставил Данил Алалыкин.
«Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд. «Лада» потерпела второе поражение кряду.
«Локомотив» одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, всухую обыграв «Спартак» в Москве
В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали гости со счётом 2:0.
На 22-й минуте голом в большинстве счёт открыл Даниил Тесанов с передачи Никиты Кирьянова. На старте третьего периода удвоил преимущество «Локомотива» Егор Сурин, которому ассистировали Байрон Фрейз и Даниил Бут. Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев записал на свой счёт «сухой» матч.
Таким образом, «Локомотив» одержал 11-ю победу подряд и упрочил лидерство в чемпионате. «Спартак» прервал свою пятиматчевую победную серию.
Гол лучшего снайпера КХЛ текущего сезона принёс «Витязю» победу над «Северсталью»
В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Северсталью». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:0.
На 14-й минуте голом в большинстве счёт открыл лучший снайпер Континентальной хоккейной лиги текущего сезона Дерек Барак, которому ассистировали Дмитрий Бучельников и Иван Чехович. Вратарь «Витязя» Максим Дорожко записал на свой счёт сухой матч. В концовке игры голом в пустые ворота отметился Джереми Рой.
Таким образом, «Северсталь» потерпела второе поражение подряд. Подмосковный «Витязь» прервал серию из двух поражений кряду.
Денис Лутченко