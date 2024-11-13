Главный тренер «Металлурга» Разин назвал главного подонка среди журналистов

"У вас, журналистов, своя работа, у меня — своя. Это вы нас ругаете, хвалите. Я на пресс-конференциях стараюсь отвечать развернуто, не отказываю в интервью. Отказываю только одному изданию, потому что они перегнули палку и не вызывают у меня уважения, и я никогда не дам им интервью.
Остальные, хотите меня обсирать, не могу подобрать другого слова — обсирайте. Я вас не ругаю. Могу одно сказать: я как работал, так и работаю. Еще разу могу подтвердить, я уверенный в себе человек. Что будет, то будет. Из любой ситуации надо взять себя в руки и выкарабкаться.
Я могу сказать корреспондентам в лице самого главного подонка среди журналистов Алексея Шевченко: собаки лают, караван идет. Хотите — это ваше дело. У вас есть микрофон, перо. Бывают ситуации, когда тяжело выкарабкиваться, и очень много собак тявкает. У меня таких ситуаций было полно — «Автомобилист», «Югра», Адмирал«, Северсталь» — сверху такие камни, я все это пережил", — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.