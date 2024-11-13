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Главный тренер «Металлурга» Разин назвал главного подонка среди журналистов

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения команды от «Трактора» (0:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал о своем отношении к журналистам.

Источник: Sport24

"У вас, журналистов, своя работа, у меня — своя. Это вы нас ругаете, хвалите. Я на пресс-конференциях стараюсь отвечать развернуто, не отказываю в интервью. Отказываю только одному изданию, потому что они перегнули палку и не вызывают у меня уважения, и я никогда не дам им интервью.

Остальные, хотите меня обсирать, не могу подобрать другого слова — обсирайте. Я вас не ругаю. Могу одно сказать: я как работал, так и работаю. Еще разу могу подтвердить, я уверенный в себе человек. Что будет, то будет. Из любой ситуации надо взять себя в руки и выкарабкаться.

Я могу сказать корреспондентам в лице самого главного подонка среди журналистов Алексея Шевченко: собаки лают, караван идет. Хотите — это ваше дело. У вас есть микрофон, перо. Бывают ситуации, когда тяжело выкарабкиваться, и очень много собак тявкает. У меня таких ситуаций было полно — «Автомобилист», «Югра», Адмирал«, Северсталь» — сверху такие камни, я все это пережил", — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.

Металлург Мг
0:4
0:1, 0:2, 0:1
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
13.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7041 зритель
Главные тренеры
Андрей Разин
Бенуа Гру
Вратари
Илья Набоков
(Илья Набоков, Илья Набоков)
Закари Фукале
1-й период
04:52
Александр Шаров
(Владимир Жарков, Михаил Котляревский)
06:17
Артем Минулин
08:45
Александр Шаров
10:19
Сергей Телегин
2-й период
21:09
Александр Кадейкин
32:59
Робин Пресс
33:13
Игорь Гераськин
33:58
Виталий Кравцов
(Стивен Кэмпфер, Владимир Ткачев)
35:10
Андрей Светлаков
(Семен Дер-Аргучинцев, Сергей Телегин)
38:32
Григорий Дронов
3-й период
40:00
Робин Пресс
40:00
Робин Пресс
42:27
Семен Дер-Аргучинцев
42:27
Семен Дер-Аргучинцев
43:55
Андрей Светлаков
(Виталий Кравцов, Сергей Телегин)
48:36
Дмитрий Силантьев
52:02
Данила Паливко
53:53
Семен Дер-Аргучинцев
Статистика
14
Штрафное время
14
7
Игра в большинстве
7
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь