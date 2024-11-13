Главный тренер «Металлурга» Разин назвал главного подонка среди журналистов

"У вас, журналистов, своя работа, у меня — своя. Это вы нас ругаете, хвалите. Я на пресс-конференциях стараюсь отвечать развернуто, не отказываю в интервью. Отказываю только одному изданию, потому что они перегнули палку и не вызывают у меня уважения, и я никогда не дам им интервью.