«Я лучше поеду отдыхать с семьей в Новосибирск, чем в Париж или Лондон». Радость Ротенберга от победы СКА

«У меня, если честно, есть очень много контактов, — продолжил тренер, рассуждая о продаже “Хельсинки Холл”. — Я жил в разных странах, и я со всеми в контакте. Коммуникация — это ключ к хорошему результату в жизни в целом, так что я со всеми в контакте. Фамилии не буду называть, потому что их в санкции могут внести, так как я сам в санкциях. Вы даже будете удивлены, с кем я в контакте. Фамилии не назову, но я со всеми общаюсь».