Минские динамовцы в овертайме проиграли «Торпедо» на финише домашней серии

Во втором периоде команды по разу отыграли в меньшинстве: «автозаводцы» реализовать лишнего не смогли, а динамовцам удалось поразить чужие ворота — сделал это Виталий Пинчук. Однако после видеопросмотра гол был отменен, поскольку в момент контакта с шайбой клюшка форварда находилась выше перекладины.



Третья 20-минутка проходила с перевесом столичного клуба, который ограничил торпедовцев всего двумя бросками в створ, но при этом сами хозяева также обошлись без результативных действий. Встреча перешла в овертайм, где удача была на стороне хоккеистов из Нижнего Новгорода. Финальный счет — 1:2 не в пользу «Динамо».