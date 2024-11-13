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Минские динамовцы в овертайме проиграли «Торпедо» на финише домашней серии

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» неудачно завершили очередную домашнюю серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В среду подопечные Дмитрия Квартальнова принимали нижегородское «Торпедо», которое перед игрой опережало «Динамо» на два очка.

Первая же атака хозяев в этом матче оказалась голевой: Александр Волков поднял на ноги «Минск-арену» уже на 22-й секунде встречи, огорчив белорусского голкипера гостей Ивана Кульбакова. Сохранить лидерство к перерыву у минчан не получилось — соперники сравняли цифры за минуту до окончания стартовой трети.

Во втором периоде команды по разу отыграли в меньшинстве: «автозаводцы» реализовать лишнего не смогли, а динамовцам удалось поразить чужие ворота — сделал это Виталий Пинчук. Однако после видеопросмотра гол был отменен, поскольку в момент контакта с шайбой клюшка форварда находилась выше перекладины.

Третья 20-минутка проходила с перевесом столичного клуба, который ограничил торпедовцев всего двумя бросками в створ, но при этом сами хозяева также обошлись без результативных действий. Встреча перешла в овертайм, где удача была на стороне хоккеистов из Нижнего Новгорода. Финальный счет — 1:2 не в пользу «Динамо».

В домашней серии «зубры» набрали пять очков из восьми возможных и сохранили за собой восьмое место на Западе. Далее нашу команду ожидает трехматчевое гостевое турне, в котором минчане посетят Балашиху, Мытищи и Омск.

Ранее 13 ноября лидер Восточной конференции «Трактор» обыграл действующего чемпиона КХЛ «Металлург» (4:0), а питерский СКА в серии буллитов дожал «Сибирь» (1:0), прервав серию из пяти поражений кряду. Также сегодня «Барыс» победил «Нефтехимик» (2:1), а московское «Динамо» было сильнее «Авангарда» (5:3). Автором одной из шайб в составе омского клуба стал белорусский нападающий Игорь Мартынов.

Динамо Мн
1:2
1:1, 0:0, 0:0
ОТ
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
13.11.2024, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 13467 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Игорь Ларионов
Вратари
Андрей Тихомиров
Иван Кульбаков
1-й период
00:22
Александр Волков
(Ксавье Уэлле, Сэм Энас)
19:02
Китон Томпсон
(Михаил Абрамов)
2-й период
31:24
Ксавье Уэлле
33:15
Игорь Ларионов
3-й период
47:20
Джош Брук
47:30
Василий Атанасов
Овертайм
64:36
Василий Атанасов
(Антон Силаев, Кирилл Воронин)
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Торпедо
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