Минские динамовцы в овертайме проиграли «Торпедо» на финише домашней серии

В среду подопечные Дмитрия Квартальнова принимали нижегородское «Торпедо», которое перед игрой опережало «Динамо» на два очка.
Первая же атака хозяев в этом матче оказалась голевой: Александр Волков поднял на ноги «Минск-арену» уже на 22-й секунде встречи, огорчив белорусского голкипера гостей Ивана Кульбакова. Сохранить лидерство к перерыву у минчан не получилось — соперники сравняли цифры за минуту до окончания стартовой трети.
Во втором периоде команды по разу отыграли в меньшинстве: «автозаводцы» реализовать лишнего не смогли, а динамовцам удалось поразить чужие ворота — сделал это Виталий Пинчук. Однако после видеопросмотра гол был отменен, поскольку в момент контакта с шайбой клюшка форварда находилась выше перекладины.
Третья 20-минутка проходила с перевесом столичного клуба, который ограничил торпедовцев всего двумя бросками в створ, но при этом сами хозяева также обошлись без результативных действий. Встреча перешла в овертайм, где удача была на стороне хоккеистов из Нижнего Новгорода. Финальный счет — 1:2 не в пользу «Динамо».
В домашней серии «зубры» набрали пять очков из восьми возможных и сохранили за собой восьмое место на Западе. Далее нашу команду ожидает трехматчевое гостевое турне, в котором минчане посетят Балашиху, Мытищи и Омск.
Ранее 13 ноября лидер Восточной конференции «Трактор» обыграл действующего чемпиона КХЛ «Металлург» (4:0), а питерский СКА в серии буллитов дожал «Сибирь» (1:0), прервав серию из пяти поражений кряду. Также сегодня «Барыс» победил «Нефтехимик» (2:1), а московское «Динамо» было сильнее «Авангарда» (5:3). Автором одной из шайб в составе омского клуба стал белорусский нападающий Игорь Мартынов.