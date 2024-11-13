Квартальнов о поражении от «Торпедо»: хороший матч, но не хватило мастерства в завершении моментов

В последнем матче домашней серии «зубры» вышли вперед уже на 22-й секунде встречи благодаря Александру Волкову, но эта шайба так и осталась для столичного клуба единственной. Исход поединка в итоге решился в овертайме — победу со счетом 2:1 одержали гости из Нижнего Новгорода.



«Обидно отдавать такой матч. Считаю, мы провели хорошую игру, но надо было больше забрасывать. Были моменты, где надо было решать. Не забили — и проиграли. У нас в этом сезоне много таких проигранных матчей, где планка могла качнуться в любую сторону. Сегодня мы владели инициативой в третьем периоде, хорошо его сыграли, оставили “Торпедо” почти без бросков, но сами не поставили точку. Не хватает мастерства в завершении моментов, — отметил Квартальнов. — К сожалению, некоторые вещи мы все еще делаем неверно. В овертайме больше владели шайбой, нужно было сыграть поострее. Неправильно поменялись, стоило делать это раньше, и в итоге получили гол. У нас есть ожидания от некоторых ребят, что они будут вытаскивать такие игры, но они продолжают стоять в стороне. Надо оправдывать доверие».



Минчане остались на 8-м месте в Западной конференции, набрав 28 очков в 25 играх. Далее динамовцев ожидает трехматчевая выездная серия, в которой наша команда сыграет с подмосковными «Витязем» (15 ноября) и «Куньлунем» (17 ноября), а также с омским «Авангардом» (19 ноября).