Тодд еще: чем знаменит потенциальный тренер «Авангарда» из США

Приход американского тренера Тодда Рирдена в омский «Авангард» может стать одним из главных событий сезона КХЛ. Специалист, выигрывавший с «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Кубок Стэнли в 2018 году, а также много лет отработавший в штабе «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, по данным СМИ, ведет переговоры с «ястребами», которые неожиданно провалили первые два месяца сезона и находятся вне зоны плей-офф.
Из других ярких моментов второй половины осени стоит отметить пятиматчевую серию поражений петербургского СКА, прервавшуюся лишь благодаря трудной выездной победе над «Сибирью» по буллитам (1:0), а также безоговорочное лидерство ярославского «Локомотива» в регулярном чемпионате.
«Авангард» и Рирден
О том, что терпящий бедствие «Авангард» ищет нового главного тренера на североамериканском рынке, впервые объявил 9 ноября «Матч ТВ». Среди кандидатов назывались Тодд Рирден, Тодд Маклеллан и Жерар Галлан. На следующий день «Спорт-Экспресс» опубликовал информацию, что переговоры с Рирденом на продвинутой стадии и он близок к заключению контракта с омичами на полтора года.
Еще через сутки тот же «Спорт-Экспресс» сообщил, что зарплата 53-летнего специалиста составит чуть более $1 млн в год. Тогда как Жерар Галлан требовал контракт в $2,5 млн в год. Все три указанных специалиста еще недавно имели довольно успешную карьеру за океаном. Галлан в 2018 году довел до финала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» в первый сезон существования команды. Интересно, что проиграл в финале он «Вашингтону», в штабе которого работал Рирден. Кроме того, на счету Галлана победа на чемпионате мира — 2021 во главе сборной Канады. С ней же в 2015 году ЧМ выиграл Маклеллан.
Рирден на их фоне имеет более скромные достижения как главный тренер, но в качестве ассистента он, в отличие от вышеназванных коллег, взял Кубок Стэнли. Это случилось в 2018 году, когда Тодд уже четвертый сезон работал в «Вашингтоне» ассистентом Барри Тротца. В той команде помимо Овечкина играли также Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. После триумфального сезона клуб не смог договориться с Тротцем о новом контракте и его сменил Рирден.
При Тодде «Вашингтон» провел два успешных сезона в регулярном чемпионате, но в плей-офф дважды вылетал в первом раунде. И в 2020 году его уволили. Неделю спустя он вошел в штаб Майка Салливана в «Питтсбурге», где следующие четыре года проработал с Евгением Малкиным и Сидни Кросби. Уволили его из штаба «пингвинов» в мае 2024 года.
Тот приход в клуб из Пенсильвании был вторым для Рирдена. До «Вашингтона» он в 2010—2014 годах также работал ассистентом главного тренера «Питтсбурга» с теми же Малкиным и Кросби. Интересно, что и в качестве игрока Рирден пересекался с российскими звездами.
В начале 2000-х годов он играл за «Атланту Трешерз», когда за нее выступал Илья Ковальчук. По словам Тодда, он выбрал тренерскую карьеру благодаря общению именно с Ковальчуком. И начал ее в 2007 году, последующие три сезона отработав в АХЛ, пока не оказался в «Питтсбурге».
Интерес к североамериканскому специалисту со стороны «Авангарда» не случаен. Команда неожиданно проваливает первую треть сезона. Она находится на 10-м месте в Восточной конференции, тогда как в плей-офф выходят первые восемь команд. От зоны плей-офф «ястребов» отделяет три очка. Главным тренером команды работает Сергей Звягин, ранее пять лет трудившийся в Омске тренером вратарей в штабе Боба Хартли, Дмитрия Рябыкина и Михаила Кравца.
С Хартли Звягин взял Кубок Гагарина в 2021 году, но его весеннее назначение и.о. главного тренера вместо уволенного по ходу серии второго раунда плей-офф с ярославским «Локомотивом» Кравца было неожиданным. Отставка произошла после двух стартовых домашних поражений. Особенно болезненным был разгром 0:7 во второй игре, ставшей роковой для Кравца.
Звягин едва не спас ту серию, доведя ее до решающего седьмого матча. Но по его итогам все равно противостояние было проиграно (3:4). Тем не менее руководство «Авангарда» утвердило Сергея Евгеньевича главным тренером на постоянной основе. Возможно, результаты у команды были бы успешней, не случись во время летней предсезонки травма крестообразных связок у главной звезды омичей Владимира Ткачева.
Нападающий выбыл на полгода и вернется в строй не раньше середины зимы. Еще и летом сломался другой форвард первого звена Рид Буше, вернувшийся в строй только в конце сентября. Экстренное подписание опытных нападающих Станислава Галиева и Алексея Макеева результатов не дало. Дошло до того, что по ходу осени пришлось возвращать полгода находившегося без команды Николая Прохоркина, с которым весной клуб отказался продлевать контракт.
Подписание Рирдена пока официально не подтверждено клубом, но в СМИ о нем говорят как о решенном деле. На этом фоне в начале недели «Авангард» смог выиграть дома у петербургского СКА (2:1), но спустя два дня проиграл на своем льду московскому «Динамо» (3:5).
— Пока трудно что-то говорить о приглашении Рирдена, тем более официально его еще не назначили, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин. — В случае если оно состоится, результат может быть самый разный. Все-таки здесь важна адаптация североамериканца на нашей российской почве. Это даже важнее, чем его послужной список в НХЛ. Может быть, сработает успешно, как было у Боба Хартли в том же «Авангарде». А может и обернуться неудачей, тем более приходить придется сейчас в очень непростой турнирной ситуации. То, что Рирден работал в НХЛ в основном помощником, ничего не значит. Можно вспомнить нынешний пример Бенуа Гру, который пришел в «Трактор» после нескольких лет в АХЛ. Но пока справляется — челябинцы показывают яркий и организованный хоккей. Поэтому получиться может все что угодно.
Кризис СКА
Петербургский клуб традиционно обладает звездным составом, а в нынешнем сезоне количество высококлассных игроков в СКА просто зашкаливает. Чего стоит один вернувшийся из НХЛ Евгений Кузнецов. А ведь помимо него есть еще приехавший из-за океана Никита Зайцев, экс-лидеры чемпионского ЦСКА Михаил Григоренко, Сергей Плотников и Сергей Андронов, звездный американский защитник Тони Деанджело, один из самых результативных защитников КХЛ Александр Никишин, самый ценный игрок плей-офф-2021, обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Сергей Толчинский, один из самых талантливых молодых нападающих Арсений Грицюк и самый яркий юниор сезона форвард Иван Демидов.
Это не говоря о том, что с середины осени в глухом запасе оказался лучший вратарь позапрошлого сезона Никита Серебряков. Остальные хоккеисты тоже высокого уровня и в любом другом клубе были бы среди лидеров. Поэтому любая неудачная серия с таким подбором игроков может восприниматься как ЧП.
Именно поэтому о кризисе говорили в начале сентября, когда СКА на старте проиграл три матча из четырех. Правда, потом результаты улучшились. До конца октября были две длинные победные серии, а всего из 17 матчей команде Романа Ротенберга удалось выиграть 14. Правда, три поражения случились в играх с не самыми сильными соперниками — дома с китайским «Куньлунь Ред Стар» (4:5) и минским «Динамо» (2:4), в гостях с череповецкой «Северсталью» (3:4).
Но с конца октября СКА проиграл пять матчей подряд, причем лишь в одном из них — в гостях с тем же «Куньлунем» (1:2) — сумел набрать очко, уступив в овертайме. Остальные поражения случились в основное время — дома от «Локомотива» (2:3) и «Сочи» (2:5), в гостях от уфимского «Салавата Юлаева» (2:4) и «Авангарда» (1:2).
Прервалась серия только 13 ноября в Новосибирске. Где «Сибирь» вполне могла победить в основное время, но не реализовала два убойных момента у чужих ворот. СКА с трудом додержал счет 0:0 в основное время и в овертайме, выиграв лишь в серии буллитов (1:0).
— Я бы не стал слишком паниковать из-за этой серии поражений СКА, — заявил «Известиям» бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. — Да, от петербургской команды большие ожидания из-за того, что у нее сильный состав, но сейчас в КХЛ уровень клубов в целом выровнялся и каждый может обыграть каждого. Поэтому спады неизбежны. В нынешнем сезоне пока без них только «Локомотив» и «Трактор» обходятся, но нельзя исключать, что и они через подобное пройдут. Обычно спады как раз и растягиваются на шесть-семь матчей. Иногда это не переходит в серии поражений, поскольку класс команды позволяет даже при плохой игре набирать очки. Но тут СКА еще и не везет — в целом моменты игроки создают, но не реализовывают их. В любом случае рано делать выводы — все равно все покажет плей-офф.
Лидерство «Локомотива»
За три года работы главным тренером «железнодорожников» Игорь Никитин сумел создать крайне организованный коллектив, который весной едва не принес клубу первый в его истории Кубок Гагарина. Во всяком случае, впервые за 15 лет «Локомотив» дошел до финала плей-офф КХЛ. И пусть в нем он почти без вариантов проиграл в серии 0:4 магнитогорскому «Металлургу», прогресс был очевиден.
В нынешнем сезоне, добавив к имеющемуся составу звездного Александра Радулова, ярославцы пока идут в регулярном чемпионате без спадов. В 27 матчах они проиграли всего четыре раза, причем только два поражения случились в основное время. А последние 11 матчей неизменно выигрывали. «Локомотив» лидирует в регулярном чемпионате. Он опережает лидера Восточной конференции челябинский «Трактор» на девять очков, сыграв на один матч больше. В Западной конференции «железнодорожники» и вовсе оторвались на 13 очков от идущего вторым московского «Спартака», сыгравшего на два матча меньше.
— Очень организованная игра в атаке и особенно в обороне, отточенная до мелочей система игры, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Никитин проделывает отличную работу. И пока не видно, за счет чего «Локомотив» можно остановить. Если Ярославль сохранит такой ход на плей-офф, то будет фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина.
Также стоит отметить недавнюю семиматчевую победную серию череповецкой «Северстали», которая по потерянным очкам находится в топ-3 Запада, выше СКА, и уверенное пребывание в зоне плей-офф владивостокского «Адмирала», расположившегося на пятом месте на Востоке.
Алексей Фомин