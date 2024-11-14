Тодд еще: чем знаменит потенциальный тренер «Авангарда» из США

— Пока трудно что-то говорить о приглашении Рирдена, тем более официально его еще не назначили, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин. — В случае если оно состоится, результат может быть самый разный. Все-таки здесь важна адаптация североамериканца на нашей российской почве. Это даже важнее, чем его послужной список в НХЛ. Может быть, сработает успешно, как было у Боба Хартли в том же «Авангарде». А может и обернуться неудачей, тем более приходить придется сейчас в очень непростой турнирной ситуации. То, что Рирден работал в НХЛ в основном помощником, ничего не значит. Можно вспомнить нынешний пример Бенуа Гру, который пришел в «Трактор» после нескольких лет в АХЛ. Но пока справляется — челябинцы показывают яркий и организованный хоккей. Поэтому получиться может все что угодно.