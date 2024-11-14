В «Ладе» сообщили, что Браташ уходит с поста главного тренера

«Олег Владимирович Браташ покидает команду по соглашению сторон. Завтра мы об этом официально объявим», — сказал ТАСС генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.
Браташ возглавлял «Ладцу» с апреля прошлого года, когда команда вернулась в КХЛ.
Олег Браташ покидает пост главного тренера «Лады», заявили в клубе из Тольятти.
«Олег Владимирович Браташ покидает команду по соглашению сторон. Завтра мы об этом официально объявим», — сказал ТАСС генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.
Браташ возглавлял «Ладцу» с апреля прошлого года, когда команда вернулась в КХЛ.