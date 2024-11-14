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В «Ладе» сообщили, что Браташ уходит с поста главного тренера

Олег Браташ покидает пост главного тренера «Лады», заявили в клубе из Тольятти.

Источник: Андрей Холмов, photo.khl.ru

«Олег Владимирович Браташ покидает команду по соглашению сторон. Завтра мы об этом официально объявим», — сказал ТАСС генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

Браташ возглавлял «Ладцу» с апреля прошлого года, когда команда вернулась в КХЛ.

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