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Хет-трик Морозова помог «Спартаку» дома победить «Северсталь»

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На третьей минуте первого периода Иван Морозов с передач Егора Зайцева и Даниила Иванова открыл счёт во встрече.

На 14-й минуте второго периода Никита Коростелёв с передач Адама Лишки и Марка Барберио восстановил равенство в счёте.

На 16-й минуте третьего периода Александр Пашин вновь вывел «Спартак» вперёд. На 17-й минуте Иван Морозов с передачи Николая Голдобина сделал счёт 3:1. В конце игры Иван Морозов забросил четвёртую шайбу «Спартака» в матче, оформив хет-трик.

В следующей игре КХЛ «Спартак» встретится дома с «Адмиралом». Игра в Москве состоится 18 ноября. «Северсталь» проведёт встречу дома с подмосковным «Витязем» 17 ноября.

Спартак
4:1
1:0, 0:1, 3:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
14.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 5269 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Андрей Козырев
Вратари
Дмитрий Николаев
Константин Шостак
(Константин Шостак)
1-й период
02:51
Иван Морозов
(Егор Зайцев, Даниил Иванов)
13:42
Янни Калдис
2-й период
21:24
Иван Морозов
33:38
Никита Коростелев
(Адам Лишка, Марк Барберио)
3-й период
55:05
Александр Пашин
56:54
Иван Морозов
(Николай Голдобин)
58:25
Иван Морозов
(Павел Порядин)
Статистика
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь