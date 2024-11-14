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ЦСКА дома одолел «Локомотив» и прервал 11-матчевую победную серию ярославцев

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 19-й минуте первого периода Кристиан Ярош с передачи Дениса Гурьянова открыл счёт во встрече.

На 17-й минуте второго периода Руслан Исхаков с передач Алексея Чуркина и Дениса Гурьянова удвоил преимущество хозяев.

Голкипер ЦСКА Иван Просветов провёл свой второй «сухой» матч в сезоне.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграет в гостях с «Ак Барсом». Встреча в Казани состоится 17 ноября. «Локомотив» же встретится с «Торпедо» 16 ноября.

ЦСКА
2:0
1:0, 1:0, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
14.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9420 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Игорь Никитин
Вратари
Иван Просветов
Даниил Исаев
1-й период
00:37
Никита Охотюк
12:22
Руслан Исхаков
14:59
Егор Сурин
14:59
Егор Сурин
18:09
Кристиан Ярош
(Денис Гурьянов)
2-й период
27:29
Дмитрий Саморуков
36:38
Руслан Исхаков
(Алексей Чуркин, Денис Гурьянов)
3-й период
41:58
Александр Елесин
44:35
Виталий Абрамов
44:35
Байрон Фрэз
52:20
Егор Сурин
Статистика
9
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь