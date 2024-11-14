ЦСКА дома одолел «Локомотив» и прервал 11-матчевую победную серию ярославцев

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 19-й минуте первого периода Кристиан Ярош с передачи Дениса Гурьянова открыл счёт во встрече.
На 17-й минуте второго периода Руслан Исхаков с передач Алексея Чуркина и Дениса Гурьянова удвоил преимущество хозяев.
Голкипер ЦСКА Иван Просветов провёл свой второй «сухой» матч в сезоне.
В следующем матче Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграет в гостях с «Ак Барсом». Встреча в Казани состоится 17 ноября. «Локомотив» же встретится с «Торпедо» 16 ноября.