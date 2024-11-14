ЦСКА прервал мощную серию «Локомотива», «Лада» лишилась главного тренера. Итоги дня в КХЛ

— Такие истории, несомненно, влияют на настроение, психологическое и моральное состояние внутри команды. Но если хоккеисты и тренеры решили выходить на лёд, то нельзя опускать руки, необходимо всегда играть и бороться до конца, несмотря ни на что. Надо понимать, что все подобные ситуации, происходящие в нашем хоккее, рано или поздно решаются. Правда, в моей карьере был единственный случай, когда ситуация развивалась иначе. Это произошло в московском «Динамо».