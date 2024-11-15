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«Амур» объявил об уходе хоккеиста Хохлачева

Контракт с нападающим расторгнут по соглашению сторон.

Источник: Соцсети

ТАСС, 15 ноября. Нападающий Александр Хохлачев покинул хабаровский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон.

Хохлачеву 31 год, он перешел в «Амур» из московского «Спартака» в конце августа 2023 года в результате обмена, подписав двухлетний контракт. В 21 матче текущего сезона форвард забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Хохлачев выступал за «Спартак» в 2012—2013, 2017−2020 и 2021−2023 годах, по сезону он провел в петербургском СКА и «Авангарде», который тогда выступал в подмосковной Балашихе. В феврале 2023 года нападающий стал лучшим бомбардиром в истории «Спартака» в КХЛ.

«Амур» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 13 очков в 26 матчах.

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