«Амур» объявил об уходе хоккеиста Хохлачева

Хохлачеву 31 год, он перешел в «Амур» из московского «Спартака» в конце августа 2023 года в результате обмена, подписав двухлетний контракт. В 21 матче текущего сезона форвард забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Хохлачев выступал за «Спартак» в 2012—2013, 2017−2020 и 2021−2023 годах, по сезону он провел в петербургском СКА и «Авангарде», который тогда выступал в подмосковной Балашихе. В феврале 2023 года нападающий стал лучшим бомбардиром в истории «Спартака» в КХЛ.