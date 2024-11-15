Что творится в российском топ-клубе? Омску отказал тренер Овечкина, туда едет сидевший без работы чемпион ОИ

Если несколько дней назад еще была надежда на исправлении ситуации, в которой оказался омский «Авангард», то теперь происходящее в Омске снова вызывает серьезные вопросы. Сообщалось, что клуб достиг договоренности с бывшим тренером Александра Овечкина и Евгения Малкина — американцем Тоддом Рирденом. Вроде бы, по зарплате договорились, шла финальная стадия переговоров, а клуб начал заниматься оформлением рабочей визы для американского специалиста. Но в последний момент Рирден отказался от работы, ссылаясь на семейные обстоятельства, не позволяющие ему поехать в Россию. Сообщается, что «Авангард» при этом ищет тренера только с опытом работы в НХЛ. Кажется, будто посреди сезона найти такого специалиста уже практически невозможно.
Изменения в омском клубе все же произошли, но весьма странного характера. «Авангард» сообщил у себя в социальных сетях о подписании контракта до конца сезона с 36-летним центральным нападающим Ильей Каблуковым. Нападающего-ветерана в это межсезонье решило не пописывать московское «Динамо», за которое Каблуков провел последние два сезона.
Тогда спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин четко объяснил позицию клуба по отношению к Каблукову:
«Мы разговаривали с Ильей — и я, и Алексей Николаевич Кудашов. Я давал свое мнение, как хоккеист, который закончил свою карьеру. Я предложил ему определенные варианты, что, наверное, это будут небольшие деньги, но он сможет продлить себе карьеру немного, побыть в раздевалке, может быть, играть не все матчи, но наслаждаться вот этим моментом, не выпадать из обоймы и быть в хорошем клубе, хорошем городе. Илья сказал, что он еще хочет зарабатывать деньги, поэтому хочет посмотреть другие предложения. Это был выбор с его стороны в плане изучить рынок. Может быть, кто-нибудь даст ему хороший контракт», — сказал Сопин в интервью «СЭ».
Вряд ли в «Авангарде» Каблуков заработает много денег. Скорее это возможность для игрока хоть немного продлить себе карьеру, а для клуба — получить в раздевалку опытного лидера. Илья — олимпийский чемпион 2018 года, в составе «Авангарда» Каблуков становился обладателем Кубка Гагарина-2021.
Вот только тенденция омичей «возвращаться к бывшим» выглядит очень странно. Вместо того, чтобы подписать нового тренера и попробовать встряхнуть команду, «Авангард» собирает тех, от кого когда-то отказался. Кстати, «Амур» расторг контракт с Александром Хохлачевым, будет неудивительно, если и он «всплывет» в Омске.
Пока «Авангард» ищет иностранного специалиста с опытом игры в НХЛ на пост главного тренера, можно было бы до этого момента подписать одного из свободных российских тренеров, чтобы попробовать взбодрить команду и попытаться забраться в зону плей-офф. Сейчас свободны Андрей Мартемьянов, Олег Браташ и Алексей Заварухин. Возможно, опыта работы с командами такого уровня у них и немного, но результат они давать умеют, и встряска обеспечена.
Пока же омский «Авангард» идет к тому, что может и не забраться в зону розыгрыша кубка. Омичи всего единожды пролетали мимо плей-офф, это было в сезоне-2013/14, тогда «ястребы» выиграли Кубок Надежды, проводившийся среди команд, не попавших в плей-офф.
«Авангард» занимает десятую строчку Восточной конференции, в 24 матчах омичи набрали 20 очков, одержали девять побед и потерпели 15 поражений.
Надежда Тонконог