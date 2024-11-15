Что творится в российском топ-клубе? Омску отказал тренер Овечкина, туда едет сидевший без работы чемпион ОИ

«Мы разговаривали с Ильей — и я, и Алексей Николаевич Кудашов. Я давал свое мнение, как хоккеист, который закончил свою карьеру. Я предложил ему определенные варианты, что, наверное, это будут небольшие деньги, но он сможет продлить себе карьеру немного, побыть в раздевалке, может быть, играть не все матчи, но наслаждаться вот этим моментом, не выпадать из обоймы и быть в хорошем клубе, хорошем городе. Илья сказал, что он еще хочет зарабатывать деньги, поэтому хочет посмотреть другие предложения. Это был выбор с его стороны в плане изучить рынок. Может быть, кто-нибудь даст ему хороший контракт», — сказал Сопин в интервью «СЭ».