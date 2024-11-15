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Четыре шайбы «Салавата» принесли уфимцам победу над «Барысом»

«Барыс» потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча состоялась в Уфе и завершилась со счетом 4:1. В составе хозяев льда отличились Артем Пименов (13-я минута), Денис Ян (22-я), Шелдон Ремпал (54-я) и Александр А. Шаров (58-я). У гостей одну шайбу отыграл Максим Мухаметов (55-я).

Благодаря этому успеху уфимцы набрали 33 очка и вышли на промежуточное третье место в Восточной конференции, в которой «Барыс» с 16 баллами продолжает находиться на предпоследней, 11-й строчке.

Следующую игру в «регулярке» «Барыс» проведет на выезде с «Сочи» 17 ноября.

Салават Юлаев
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
15.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Галым Мамбеталиев
Вратари
Семен Вязовой
Андрей Шутов
1-й период
02:58
Артем Королев
04:37
Артем Пименов
12:05
Алихан Омирбеков
12:44
Артем Пименов
(Шелдон Ремпал, Ярослав Цулыгин)
2-й период
21:20
Денис Ян
(Джош Ливо, Никита Зоркин)
28:41
Сергей Варлов
33:52
Максим Мухаметов
3-й период
43:16
Григорий Панин
50:20
Артем Набиев
50:46
Иван Николишин
53:13
Шелдон Ремпал
54:28
Максим Мухаметов
(Артем Королев, Алихан Омирбеков)
55:40
Командный штраф
57:33
Александр Шаров
(Динар Хафизуллин, Артем Набиев)
Статистика
8
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
Барыс
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