Тренер «Барыса» объяснил поражение от «Салавата» в КХЛ

Четыре шайбы «Салавата» принесли уфимцам победу над «Барысом».
— По сегодняшней игре, смотрю, ребята недовосстановились. Как-то мы слабо начали. От этого пошли удаления, концентрации не хватило. Ну и забивать надо, создавали моменты. Тоже, видимо, свежести где-то не хватило, чтобы решать выходы три в два, два в один, Поэтому и проиграли, — приводит его слова Шайба.kz.
— Частично в первом и во втором периоде «Барыс» был пассивен, мало прессинговали. Может быть, этого сегодня не хватило?
— Мы знали, что «Салават Юлаев» хорошо играет в атаке, поэтому была задача плотнее сыграть в средней зоне, отсюда уже делать наши контратаки, контроль шайбы с хорошим перестроением. Но где-то не получилось, — сказал Мамбеталиев.
Уфимцы с 33 очками поднялись на промежуточное третье место в Восточной конференции, в которой астанчане с 16 баллами находятся на предпоследней, 11-й строчке.
Следующую игру в КХЛ «Барыс» проведет на выезде с «Сочи» 17 ноября.