Тренер «Барыса» объяснил поражение от «Салавата» в КХЛ

— По сегодняшней игре, смотрю, ребята недовосстановились. Как-то мы слабо начали. От этого пошли удаления, концентрации не хватило. Ну и забивать надо, создавали моменты. Тоже, видимо, свежести где-то не хватило, чтобы решать выходы три в два, два в один, Поэтому и проиграли, — приводит его слова Шайба.kz.