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Хоккеисты «Динамо» отыгрались со счета 2:4 и победили «Витязь», Шипачев набрал четыре очка

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с победы начали очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: hcdinamo.by

В пятницу занимающий восьмое место в таблице Запада столичный клуб гостил в Балашихе у «Витязя», который располагается в конференции девятым. Полторы недели назад команды встречались на «Минск-Арене», тогда сильнее со счетом 4:1 были представители Подмосковья. Сегодня минчане оказались в положении отстающих в середине стартового периода, но успели отыграться незадолго до ухода на первый перерыв. Автором заброшенной шайбы стал защитник Джордан Гросс, которому ассистировал Вадим Шипачев.

В начале следующей трети «зубры» остались вчетвером против пятерки соперника, и свой шанс в большинстве «Витязь» не упустил. Численное преимущество во втором периоде имели и сами минчане, но реализовать лишнего хотя бы раз за четыре минуты наши хоккеисты не смогли. На 36-й минуте поединка хозяева огорчили гостей в третий раз, спустя 100 секунд Шипачев сократил отставание динамовцев до минимума, но буквально в следующей же атаке «витязи» вернули себе перевес в две шайбы — 4:2.

Лидерство подмосковного клуба было нивелировано уже на старте заключительного игрового отрезка: сначала Шипачев оформил дубль, а затем с передачи Вадима в большинстве отличился Александр Волков. Правда, всего через 15 секунд после четвертой шайбы «Динамо» «Витязь» забросил собственную пятую, но гол был отменен из-за офсайда. Развязка в итоге наступила в финальной пятиминутке: сперва точный бросок нанес лучший бомбардир «зубров» Сэм Энас, а затем пустые ворота поразил Виталий Пинчук. Финальный счет — 6:4 в пользу «Динамо».

Таким образом, столичный клуб одержал уже третью победу над «Витязем» в четырех очных матчах нынешнего сезона. Благодаря этому успеху минчане догнали череповецкую «Северсталь», у обеих команд по 30 очков, хоккеисты из Балашихи отстают уже на 5 баллов. Выездная серия подопечных Дмитрия Квартальнова продолжится матчами с «Куньлунем» 17 ноября и с омским «Авангардом» 19 ноября.

Ранее в пятницу уфимский «Салават Юлаев» разобрался с «Барысом» (4:1), а московское «Динамо» обыграло «Сибирь» (2:1), в составе победителей тремя блокированными бросками и одним силовым приемом отметился белорусский защитник Кирилл Готовец. Также сегодня «Ак Барс» в матче против СКА упустил лидерство в две шайбы за пару минут до конца третьего периода, но все же дожал петербуржцев в овертайме (3:2). В составе «армейцев» на лед выходили белорусы Степан Фальковский и Владимир Алистров.

Витязь
4:6
1:1, 3:1, 0:4
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
15.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха
Главные тренеры
Павел Десятков
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Максим Дорожко
(Максим Дорожко)
Андрей Тихомиров
(Егор Вельмакин)
1-й период
10:15
Дин Стюарт
(Ярослав Бусыгин)
14:18
Тимофей Ковгореня
18:07
Джордан Гросс
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
2-й период
21:33
Кристиан Хенкель
22:18
Джереми Рой
(Фредерик Готье, Дерек Барак)
27:30
Игорь Головков
29:08
Владимир Галузин
35:46
Иван Воробьев
(Владислав Цицюра)
37:22
Вадим Шипачев
38:04
Иван Чехович
(Владислав Валенцов, Дмитрий Бучельников)
3-й период
41:29
Вадим Шипачев
(Вадим Мороз, Джош Брук)
43:41
Фредерик Готье
44:39
Александр Волков
(Вадим Шипачев, Джордан Гросс)
50:49
Сергей Калинин
55:43
Сэм Энас
(Джордан Гросс, Брэйди Лайл)
59:59
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Александр Волков)
Статистика
8
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
Динамо Мн
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