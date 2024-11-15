Хоккеисты «Динамо» отыгрались со счета 2:4 и победили «Витязь», Шипачев набрал четыре очка

В пятницу занимающий восьмое место в таблице Запада столичный клуб гостил в Балашихе у «Витязя», который располагается в конференции девятым. Полторы недели назад команды встречались на «Минск-Арене», тогда сильнее со счетом 4:1 были представители Подмосковья. Сегодня минчане оказались в положении отстающих в середине стартового периода, но успели отыграться незадолго до ухода на первый перерыв. Автором заброшенной шайбы стал защитник Джордан Гросс, которому ассистировал Вадим Шипачев.



В начале следующей трети «зубры» остались вчетвером против пятерки соперника, и свой шанс в большинстве «Витязь» не упустил. Численное преимущество во втором периоде имели и сами минчане, но реализовать лишнего хотя бы раз за четыре минуты наши хоккеисты не смогли. На 36-й минуте поединка хозяева огорчили гостей в третий раз, спустя 100 секунд Шипачев сократил отставание динамовцев до минимума, но буквально в следующей же атаке «витязи» вернули себе перевес в две шайбы — 4:2.



Лидерство подмосковного клуба было нивелировано уже на старте заключительного игрового отрезка: сначала Шипачев оформил дубль, а затем с передачи Вадима в большинстве отличился Александр Волков. Правда, всего через 15 секунд после четвертой шайбы «Динамо» «Витязь» забросил собственную пятую, но гол был отменен из-за офсайда. Развязка в итоге наступила в финальной пятиминутке: сперва точный бросок нанес лучший бомбардир «зубров» Сэм Энас, а затем пустые ворота поразил Виталий Пинчук. Финальный счет — 6:4 в пользу «Динамо».



Таким образом, столичный клуб одержал уже третью победу над «Витязем» в четырех очных матчах нынешнего сезона. Благодаря этому успеху минчане догнали череповецкую «Северсталь», у обеих команд по 30 очков, хоккеисты из Балашихи отстают уже на 5 баллов. Выездная серия подопечных Дмитрия Квартальнова продолжится матчами с «Куньлунем» 17 ноября и с омским «Авангардом» 19 ноября.



Ранее в пятницу уфимский «Салават Юлаев» разобрался с «Барысом» (4:1), а московское «Динамо» обыграло «Сибирь» (2:1), в составе победителей тремя блокированными бросками и одним силовым приемом отметился белорусский защитник Кирилл Готовец. Также сегодня «Ак Барс» в матче против СКА упустил лидерство в две шайбы за пару минут до конца третьего периода, но все же дожал петербуржцев в овертайме (3:2). В составе «армейцев» на лед выходили белорусы Степан Фальковский и Владимир Алистров.