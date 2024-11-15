Хоккеисты «Динамо» отыгрались со счета 2:4 и победили «Витязь», Шипачев набрал четыре очка

В пятницу занимающий восьмое место в таблице Запада столичный клуб гостил в Балашихе у «Витязя», который располагается в конференции девятым. Полторы недели назад команды встречались на «Минск-Арене», тогда сильнее со счетом 4:1 были представители Подмосковья. Сегодня минчане оказались в положении отстающих в середине стартового периода, но успели отыграться незадолго до ухода на первый перерыв. Автором заброшенной шайбы стал защитник Джордан Гросс, которому ассистировал Вадим Шипачев.
В начале следующей трети «зубры» остались вчетвером против пятерки соперника, и свой шанс в большинстве «Витязь» не упустил. Численное преимущество во втором периоде имели и сами минчане, но реализовать лишнего хотя бы раз за четыре минуты наши хоккеисты не смогли. На 36-й минуте поединка хозяева огорчили гостей в третий раз, спустя 100 секунд Шипачев сократил отставание динамовцев до минимума, но буквально в следующей же атаке «витязи» вернули себе перевес в две шайбы — 4:2.
Лидерство подмосковного клуба было нивелировано уже на старте заключительного игрового отрезка: сначала Шипачев оформил дубль, а затем с передачи Вадима в большинстве отличился Александр Волков. Правда, всего через 15 секунд после четвертой шайбы «Динамо» «Витязь» забросил собственную пятую, но гол был отменен из-за офсайда. Развязка в итоге наступила в финальной пятиминутке: сперва точный бросок нанес лучший бомбардир «зубров» Сэм Энас, а затем пустые ворота поразил Виталий Пинчук. Финальный счет — 6:4 в пользу «Динамо».
Таким образом, столичный клуб одержал уже третью победу над «Витязем» в четырех очных матчах нынешнего сезона. Благодаря этому успеху минчане догнали череповецкую «Северсталь», у обеих команд по 30 очков, хоккеисты из Балашихи отстают уже на 5 баллов. Выездная серия подопечных Дмитрия Квартальнова продолжится матчами с «Куньлунем» 17 ноября и с омским «Авангардом» 19 ноября.
Ранее в пятницу уфимский «Салават Юлаев» разобрался с «Барысом» (4:1), а московское «Динамо» обыграло «Сибирь» (2:1), в составе победителей тремя блокированными бросками и одним силовым приемом отметился белорусский защитник Кирилл Готовец. Также сегодня «Ак Барс» в матче против СКА упустил лидерство в две шайбы за пару минут до конца третьего периода, но все же дожал петербуржцев в овертайме (3:2). В составе «армейцев» на лед выходили белорусы Степан Фальковский и Владимир Алистров.
Хоккеисты «Динамо» отыгрались со счета 2:4 и победили «Витязь», Шипачев набрал четыре очка
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с победы начали очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В пятницу занимающий восьмое место в таблице Запада столичный клуб гостил в Балашихе у «Витязя», который располагается в конференции девятым. Полторы недели назад команды встречались на «Минск-Арене», тогда сильнее со счетом 4:1 были представители Подмосковья. Сегодня минчане оказались в положении отстающих в середине стартового периода, но успели отыграться незадолго до ухода на первый перерыв. Автором заброшенной шайбы стал защитник Джордан Гросс, которому ассистировал Вадим Шипачев.
Павел Десятков
Дмитрий Квартальнов
Максим Дорожко
(Максим Дорожко)
Андрей Тихомиров
(Егор Вельмакин)
10:15
Дин Стюарт
(Ярослав Бусыгин)
14:18
Тимофей Ковгореня
18:07
Джордан Гросс
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
21:33
Кристиан Хенкель
22:18
Джереми Рой
(Фредерик Готье, Дерек Барак)
27:30
Игорь Головков
29:08
Владимир Галузин
35:46
Иван Воробьев
(Владислав Цицюра)
37:22
Вадим Шипачев
38:04
Иван Чехович
(Владислав Валенцов, Дмитрий Бучельников)
41:29
Вадим Шипачев
(Вадим Мороз, Джош Брук)
43:41
Фредерик Готье
44:39
Александр Волков
(Вадим Шипачев, Джордан Гросс)
50:49
Сергей Калинин
55:43
Сэм Энас
(Джордан Гросс, Брэйди Лайл)
59:59
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Александр Волков)
8
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит