На старте гостевого турне хоккеисты столичного клуба встречались с прямым конкурентом за место в зоне плей-офф «Витязем». После второго периода минчане отставали на два гола, но в заключительной трети забросили четыре безответные шайбы и вырвали победу со счетом 6:4. В составе «зубров» забрасывали Вадим Шипачев (дважды), Джордан Гросс, Александр Волков, Сэм Энас и Виталий Пинчук.
«Пару периодов играли тяжело, первый даже откровенно слабо, во втором начали возвращаться. Третий период провели очень хорошо, наши лидеры взяли все в свои руки и довели дело до победы, это радует. Вадим Шипачев здорово сыграл и в прошлом матче, а сегодня выдал результат, — отметил Квартальнов. — У “Витязя” быстрые хоккеисты, хорошо играли на контратаках, заставляли нас ошибаться. Поначалу у нас много было брака в передачах, а когда успокоились, все сложилось. Помогла смена вратаря в перерыве, Егор Вельмакин сделал пару хороших сэйвов и спас нам эти два очка, я похвалил его в раздевалке».
Благодаря этой победе «Динамо» оторвалось от «Витязя» на пять очков в таблице Западной конференции — «зубры» набрали 30 баллов и сравнялись с «Северсталью» на седьмой позиции. Выездную серию минчан продолжат матч против «Куньлуня» в воскресенье, 17 ноября, и поединок с омским «Авангардом» 19 ноября.
Квартальнов после матча с «Витязем»: лидеры взяли игру на себя и довели дело до победы
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги первого матча очередной выездной серии в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На старте гостевого турне хоккеисты столичного клуба встречались с прямым конкурентом за место в зоне плей-офф «Витязем». После второго периода минчане отставали на два гола, но в заключительной трети забросили четыре безответные шайбы и вырвали победу со счетом 6:4. В составе «зубров» забрасывали Вадим Шипачев (дважды), Джордан Гросс, Александр Волков, Сэм Энас и Виталий Пинчук.
Павел Десятков
Дмитрий Квартальнов
Максим Дорожко
(Максим Дорожко)
Андрей Тихомиров
(Егор Вельмакин)
10:15
Дин Стюарт
(Ярослав Бусыгин)
14:18
Тимофей Ковгореня
18:07
Джордан Гросс
(Вадим Мороз, Вадим Шипачев)
21:33
Кристиан Хенкель
22:18
Джереми Рой
(Фредерик Готье, Дерек Барак)
27:30
Игорь Головков
29:08
Владимир Галузин
35:46
Иван Воробьев
(Владислав Цицюра)
37:22
Вадим Шипачев
38:04
Иван Чехович
(Владислав Валенцов, Дмитрий Бучельников)
41:29
Вадим Шипачев
(Вадим Мороз, Джош Брук)
43:41
Фредерик Готье
44:39
Александр Волков
(Вадим Шипачев, Джордан Гросс)
50:49
Сергей Калинин
52:17
Командный штраф
55:43
Сэм Энас
(Джордан Гросс, Брэйди Лайл)
59:59
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Александр Волков)
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит