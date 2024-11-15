Квартальнов после матча с «Витязем»: лидеры взяли игру на себя и довели дело до победы

На старте гостевого турне хоккеисты столичного клуба встречались с прямым конкурентом за место в зоне плей-офф «Витязем». После второго периода минчане отставали на два гола, но в заключительной трети забросили четыре безответные шайбы и вырвали победу со счетом 6:4. В составе «зубров» забрасывали Вадим Шипачев (дважды), Джордан Гросс, Александр Волков, Сэм Энас и Виталий Пинчук.



«Пару периодов играли тяжело, первый даже откровенно слабо, во втором начали возвращаться. Третий период провели очень хорошо, наши лидеры взяли все в свои руки и довели дело до победы, это радует. Вадим Шипачев здорово сыграл и в прошлом матче, а сегодня выдал результат, — отметил Квартальнов. — У “Витязя” быстрые хоккеисты, хорошо играли на контратаках, заставляли нас ошибаться. Поначалу у нас много было брака в передачах, а когда успокоились, все сложилось. Помогла смена вратаря в перерыве, Егор Вельмакин сделал пару хороших сэйвов и спас нам эти два очка, я похвалил его в раздевалке».



Благодаря этой победе «Динамо» оторвалось от «Витязя» на пять очков в таблице Западной конференции — «зубры» набрали 30 баллов и сравнялись с «Северсталью» на седьмой позиции. Выездную серию минчан продолжат матч против «Куньлуня» в воскресенье, 17 ноября, и поединок с омским «Авангардом» 19 ноября.