Очередной топ-матч Шипачёва и проблемы «Сибири». Итоги дня КХЛ

Настоящую голевую феерию увидели зрители на трибуне арены в Балашихе. Минское «Динамо» выиграло важный для себя матч у «Витязя», постепенно всё сильнее укрепляя свои позиции в борьбе за попадание в кубковую восьмёрку на Западе. Безусловно, главным героем встречи стал российский нападающий гостей Вадим Шипачёв. Звёздный центрфорвард в матче с «Витязем» забросил две шайбы и сравнялся с Найджелом Доусом в списке лучших снайперов в истории КХЛ. Всего же в активе у Вадима теперь 4 (2+2) балла за результативность. Мастер!