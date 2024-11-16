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«Автомобилист» одолел «Адмирал» с минимальным счетом, у команды седьмая победа подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и владивостокский «Адмирал».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» одержал победу со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

За «Автомобилист» забил Семён Кизимов на 32-й минуте.

Ранее команда из Екатеринбурга одержала победу в шести встречах подряд. У «Адмирала» это второе поражение подряд, в матче 11 ноября владивостокские хоккеисты уступили «Автомобилисту» в серии буллитов (3:4).

«Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 36 очков за 25 матчей. «Адмирал» располагается там же на пятой строчке, заработав 29 очков после 27 игр.

Автомобилист
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
16.11.2024, 14:30 (МСК UTC+3)
Уралец
Главные тренеры
Николай Заварухин
Леонид Тамбиев
Вратари
Владимир Галкин
Андрей Мишуров
1-й период
12:49
Иван Муранов
14:19
Аркадий Шестаков
2-й период
30:44
Артем Чмыхов
31:36
Семен Кизимов
(Стефан Да Коста, Алексей Бывальцев)
31:53
Максим Денежкин
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Адмирал
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