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«Металлург» вырвал победу у «Лады» в серии буллитов, у тольяттинцев три поражения подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и тольяттинская «Лада».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Металлург» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.

За «Ладу» забил Иван Романов. В составе «Металлурга» шайбой отметились Валерий Орехов и Андрей Козлов.

Ранее команда из Тольятти дважды проиграла соперникам в предыдущих матчах — «Салават Юлаев» (1:3), ЦСКА (1:4).

«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 29 очков за 28 матчей. «Лада» располагается там же на девятой строчке, заработав 24 очка после 25 игр.

Лада
1:2
0:1, 0:0, 1:0, 0:0
Б
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
16.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Павел Зубов
Андрей Разин
Вратари
Владислав Подъяпольский
Илья Набоков
1-й период
06:18
Михаил Фисенко
06:18
Люк Джонсон
16:29
Валерий Орехов
(Роман Канцеров)
2-й период
24:23
Дмитрий Кугрышев
32:28
Данил Башкиров
3-й период
40:15
Иван Романов
(Дмитрий Кугрышев, Михаил Фисенко)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Андрей Козлов
(Металлург Мг)
Статистика
7
Штрафное время
7
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лада
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь