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«Пас судьи решил игру». Главный тренер «Торпедо» Ларионов — о поражении от «Локомотива»

Главный тренер «Торпедо» Илья Ларионов объяснил, почему их команда уступила ярославцам в матче КХЛ (0:1).

Источник: Чемпионат.com

«Пас судьи решил игру, всё, что я скажу по этой игре. У меня нет абсолютно претензий к команде, к игрокам, к усилиям, потому что они создавали, но бывают такие вещи. Нелепая ошибка, которая была сделана, когда судья оказался не в том месте и она [шайба] отскочила на пятак. Что здесь сделаешь? Ничего здесь не сделаешь», — сказал Ларионов во время интервью сразу после матча.

Напомним, «Торпедо» одержало победу в двух предыдущих встречах, а вот’Локомотив" ранее уступил ЦСКА, прервав серию из 11 побед подряд.

Торпедо
0:1
0:0, 0:1, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
16.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Игорь Никитин
Вратари
Иван Бочаров
(Иван Бочаров)
Даниил Исаев
1-й период
02:55
Максим Шалунов
09:44
Мартин Гернат
2-й период
23:57
Георгий Иванов
26:37
Даниил Бокун
32:31
Даниил Бут
(Байрон Фрэз)
3-й период
54:03
Игорь Ларионов
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь