«Пас судьи решил игру». Главный тренер «Торпедо» Ларионов — о поражении от «Локомотива»

«Пас судьи решил игру, всё, что я скажу по этой игре. У меня нет абсолютно претензий к команде, к игрокам, к усилиям, потому что они создавали, но бывают такие вещи. Нелепая ошибка, которая была сделана, когда судья оказался не в том месте и она [шайба] отскочила на пятак. Что здесь сделаешь? Ничего здесь не сделаешь», — сказал Ларионов во время интервью сразу после матча.