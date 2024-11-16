Леонид Вайсфельд прокомментировал резонансный победный гол «Локомотива» в ворота «Торпедо»

В этом моменте шайба попала в судью, после чего отскочила на пятачок к нападающему железнодорожников Даниилу Буту, который перевёл её в ворота.
— Насколько законно было засчитывать этот гол?
— Если шайба отскочила от судьи и напрямую попала в ворота, то взятие ворот не засчитывается. А во всех остальных моментах игра не останавливается после попадания шайбы в судью.
Несчастный случай! У судей даже не было шансов отменить его. Если даже вот захочешь отменить, то ничего не придумаешь, никакого аргумента.
— Получается, Игорь Ларионов зря выступил с критикой этой ситуации?
— Нет, он правильно говорит, это методическая ошибка судьи. Если в тебя попадает шайба, это значит, что ты неправильно выбрал позицию. Но, как я и говорю, с точки зрения правил гол верно засчитали«, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Лаевским.