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Леонид Вайсфельд прокомментировал резонансный победный гол «Локомотива» в ворота «Торпедо»

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд поделился мнением о решающем голе в матче «Торпедо» — «Локомотив» (0:1).

Источник: Чемпионат.com

В этом моменте шайба попала в судью, после чего отскочила на пятачок к нападающему железнодорожников Даниилу Буту, который перевёл её в ворота.

— Насколько законно было засчитывать этот гол?

 — Если шайба отскочила от судьи и напрямую попала в ворота, то взятие ворот не засчитывается. А во всех остальных моментах игра не останавливается после попадания шайбы в судью.

Несчастный случай! У судей даже не было шансов отменить его. Если даже вот захочешь отменить, то ничего не придумаешь, никакого аргумента.

— Получается, Игорь Ларионов зря выступил с критикой этой ситуации?

 — Нет, он правильно говорит, это методическая ошибка судьи. Если в тебя попадает шайба, это значит, что ты неправильно выбрал позицию. Но, как я и говорю, с точки зрения правил гол верно засчитали«, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Лаевским.

Торпедо
0:1
0:0, 0:1, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
16.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Игорь Никитин
Вратари
Иван Бочаров
(Иван Бочаров)
Даниил Исаев
1-й период
02:55
Максим Шалунов
09:44
Мартин Гернат
2-й период
23:57
Георгий Иванов
26:37
Даниил Бокун
32:31
Даниил Бут
(Байрон Фрэз)
3-й период
54:03
Игорь Ларионов
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь