Леонид Вайсфельд прокомментировал резонансный победный гол «Локомотива» в ворота «Торпедо»

— Нет, он правильно говорит, это методическая ошибка судьи. Если в тебя попадает шайба, это значит, что ты неправильно выбрал позицию. Но, как я и говорю, с точки зрения правил гол верно засчитали«, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владимиром Лаевским.