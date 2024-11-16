Судья помог «Локомотиву», «Автомобилист» выиграл седьмой раз подряд. Итоги дня в КХЛ

«Авангард» понемногу набирает очки, хоть команду до сих пор сильно лихорадит, а вот «Нефтехимик» совсем сдулся — до выезда в Омск «волки» выиграли всего один из восьми матчей. Именно они сегодня и открыли счёт — Булат Шафигуллин в середине первого периода вывел свою команду вперёд.