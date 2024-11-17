Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий рассказал, чем его поразил Ротенберг

Главный тренер китайского клуба Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий в рубрике 40 вопросов на канале Коммент. Шоу рассказал, чем его поразил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Источник: Sport24

— Вы недавно пообщались с Романом Ротенбергом. Чем он вас поразил?

— Глубокой увлеченностью и искренним желанием добиться успеха. Для таких так называемых состоятельных людей такое искреннее и глубокое погружение в профессию у меня лично вызвало очень положительный эффект.

— Ваш любимый мем про Ротенберга?

— Футбольные мемы, связанные с коверканьем каких-то фактов, имен, времен и так далее, Кстати, я ему задавал вопрос в интервью, почему он так часто апеллирует к футболу и приводит какие-то статистические данные или фамилии, связанные с футболом.

— Что он ответил?

— Он говорил, что гораздо легче себя проявлять на футбольных примерах, потому что футболистов или тренеров, которых он называл, знают все, а если бы это был хоккейный пример, то не знали бы никто.

СКА