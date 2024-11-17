Слуцкий рассказал, чем его поразил Ротенберг

— Вы недавно пообщались с Романом Ротенбергом. Чем он вас поразил?
— Глубокой увлеченностью и искренним желанием добиться успеха. Для таких так называемых состоятельных людей такое искреннее и глубокое погружение в профессию у меня лично вызвало очень положительный эффект.
— Ваш любимый мем про Ротенберга?
— Футбольные мемы, связанные с коверканьем каких-то фактов, имен, времен и так далее, Кстати, я ему задавал вопрос в интервью, почему он так часто апеллирует к футболу и приводит какие-то статистические данные или фамилии, связанные с футболом.
— Что он ответил?
— Он говорил, что гораздо легче себя проявлять на футбольных примерах, потому что футболистов или тренеров, которых он называл, знают все, а если бы это был хоккейный пример, то не знали бы никто.