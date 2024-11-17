«Динамо» дважды пропустило в концовке, но победило «Трактор» в КХЛ

Лидер Восточной конференции КХЛ челябинский «Трактор» уступил по буллитам московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата.
Основное время встречи в Челябинске закончилось со счетом 3:3 (0:2, 1:1, 2:0). У «Динамо» отличились Максим Комтуа (12-я минута) и Артем Михеев (16, 36). У «Трактора» забивали Максим Шабанов (29, 57) и Михаил Котляревский (56).
В овертайме команды не забили, а в серии буллитов точнее были гости — 2:1. Победный буллит на счету Седрика Пакетта.
«Динамо» выиграло третий выездной матч подряд и поднялось на третье место в Западной конференции.
У «Трактора» первый проигрыш за три матча.