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«Динамо» дважды пропустило в концовке, но победило «Трактор» в КХЛ

«Трактор» в концовке матча уступал со счетом 1:3, но забросил две шайбы и перевел игру в овертайм, а потом и в серию буллитов, где точнее оказались игроки московского «Динамо». Максим Шабанов и Артем Михеев сделали по дублю.

Источник: Официальный сайт ХК «‎Трактор»

Лидер Восточной конференции КХЛ челябинский «Трактор» уступил по буллитам московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата.

Основное время встречи в Челябинске закончилось со счетом 3:3 (0:2, 1:1, 2:0). У «Динамо» отличились Максим Комтуа (12-я минута) и Артем Михеев (16, 36). У «Трактора» забивали Максим Шабанов (29, 57) и Михаил Котляревский (56).

В овертайме команды не забили, а в серии буллитов точнее были гости — 2:1. Победный буллит на счету Седрика Пакетта.

«Динамо» выиграло третий выездной матч подряд и поднялось на третье место в Западной конференции.

У «Трактора» первый проигрыш за три матча.

Трактор
3:4
0:2, 1:1, 2:0, 0:0
Б
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
17.11.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Алексей Кудашов
Вратари
Закари Фукале
Хантер Миска
1-й период
10:24
Александр Кадейкин
10:24
Джордан Уил
11:43
Максим Комтуа
(Артем Швец-Роговой, Игорь Ожиганов)
15:20
Артем Михеев
(Максим Комтуа, Кирилл Готовец)
2-й период
23:44
Джордан Уил
28:14
Максим Шабанов
32:32
Даниил Пыленков
35:04
Артем Михеев
(Максим Комтуа)
3-й период
46:47
Артем Михеев
48:37
Андрей Светлаков
55:32
Михаил Котляревский
(Владимир Жарков)
56:59
Максим Шабанов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Седрик Пакетт
(Динамо М)
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Динамо М
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