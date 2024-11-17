«Убрали важные пункты — и драфт КХЛ превратился в ничто. Номер 1 стал 200-м по силе». Интервью автора первого регламента лиги

— Разговора о том, чтобы скопировать драфт НХЛ, никогда не было. После 30 лет работы в хоккее я прекрасно знал, что североамериканская и наша системы совершенно разные, и учитывал это. Создавая регламент по поручению первого президента КХЛ Александра Медведева, я в 2008 году месяца два изучал, сколько молодых игроков и из каких команд пробивались в состав в суперлиге. У меня засела в голове фраза, сказанная в свое время Николаем Эпштейном, тренером «Химика»: «Если наша молодежная команда будет давать одного человека в год в состав команды мастеров — буду счастлив». Так что сначала провел исследование.