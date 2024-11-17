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ЦСКА обыграл «Ак Барс», у Просветова второй шатаут подряд

ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Казани 17 ноября, завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев.

Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

По шайбе в составе победителей забросили Владислав Каменев (37-я минута), Владислав Провольнев (39-я) и Виталий Абрамов (47-я).

ЦСКА с 33 очками идет пятым в турнирной таблице Западной конференции. У «Ак Барса» 33 очками и третья позиция на Востоке.

Ак Барс
0:3
0:0, 0:2, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
17.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8555 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Илья Воробьев
Вратари
Тимур Билялов
Иван Просветов
1-й период
00:00
Командный штраф
16:13
Артур Бровкин
17:15
Руслан Исхаков
2-й период
29:16
Никита Дыняк
32:32
Егор Фатеев
36:25
Владислав Каменев
(Константин Окулов, Владислав Провольнев)
38:57
Владислав Провольнев
(Руслан Исхаков, Денис Гурьянов)
3-й период
46:32
Виталий Абрамов
(Кристиан Ярош)
52:07
Владислав Провольнев
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь