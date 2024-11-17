ЦСКА обыграл «Ак Барс», у Просветова второй шатаут подряд

По шайбе в составе победителей забросили Владислав Каменев (37-я минута), Владислав Провольнев (39-я) и Виталий Абрамов (47-я).
ЦСКА с 33 очками идет пятым в турнирной таблице Западной конференции. У «Ак Барса» 33 очками и третья позиция на Востоке.
ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Казани 17 ноября, завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев.
По шайбе в составе победителей забросили Владислав Каменев (37-я минута), Владислав Провольнев (39-я) и Виталий Абрамов (47-я).
ЦСКА с 33 очками идет пятым в турнирной таблице Западной конференции. У «Ак Барса» 33 очками и третья позиция на Востоке.
Анвар Гатиятулин
Илья Воробьев
Тимур Билялов
Иван Просветов
00:00
Командный штраф
16:13
Артур Бровкин
17:15
Руслан Исхаков
29:16
Никита Дыняк
32:32
Егор Фатеев
36:25
Владислав Каменев
(Константин Окулов, Владислав Провольнев)
38:57
Владислав Провольнев
(Руслан Исхаков, Денис Гурьянов)
46:32
Виталий Абрамов
(Кристиан Ярош)
52:07
Владислав Провольнев
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)