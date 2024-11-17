«Барыс» одержал разгромную победу в КХЛ

Этой игрой казахстанский клуб завершил очередную выездную серию в КХЛ. Далее у него будет 3-матчевая домашняя серия с магнитогорским «Металлургом» (20 ноября), хабаровским «Амуром» (22 ноября) и омским «Авангардом» (24 ноября).