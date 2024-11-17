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«Барыс» одержал разгромную победу в КХЛ

Сегодня, 17 ноября, «Барыс» сыграл очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит «Сочи», передают Vesti.kz.

Источник: https://vk.com/hcbarys

Встреча прошла в Сочи и завершилась крупной победой казахстанцев со счетом 6:3. У победителей отличились Кирилл Панюков, Алихан Омирбеков, Антон Бурдасов, Никита Сетдиков, а также дважды Кирилл Савицкий.

«Сочи» располагается на десятом месте в таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 25 матчах. «Барыс» занимает предпоследнее, 11-е место в таблице «Востока», имея в активе 19 очков после 26 игр.

Этой игрой казахстанский клуб завершил очередную выездную серию в КХЛ. Далее у него будет 3-матчевая домашняя серия с магнитогорским «Металлургом» (20 ноября), хабаровским «Амуром» (22 ноября) и омским «Авангардом» (24 ноября).

Сочи
3:6
1:2, 2:2, 0:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
17.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 4473 зрителя
Главные тренеры
Сергей Зубов
Галым Мамбеталиев
Вратари
Евгений Волохин
(Никита Тулинов)
Андрей Шутов
1-й период
00:44
Кирилл Панюков
14:46
Алихан Омирбеков
(Алихан Асетов)
15:12
Кирилл Савицкий
(Батырлан Муратов)
15:59
Станислав Бочаров
16:43
Данил Мокрушев
(Даниил Сероух, Николай Чебыкин)
2-й период
24:22
Джесси Грэм
24:38
Никита Сетдиков
(Антон Бурдасов, Кирилл Панюков)
29:12
Данил Авершин
(Максим Федотов)
32:00
Тимур Хафизов
(Илья Федотов, Данил Мокрушев)
36:11
Кирилл Панюков
(Адиль Бекетаев, Алихан Омирбеков)
3-й период
50:24
Антон Бурдасов
(Никита Сетдиков, Данил Бутенко)
51:41
Кирилл Савицкий
(Батырлан Муратов)
Статистика
2
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сочи
Барыс
КХЛ: таблица и календарь