«Барыс» одержал разгромную победу в КХЛ

Встреча прошла в Сочи и завершилась крупной победой казахстанцев со счетом 6:3. У победителей отличились Кирилл Панюков, Алихан Омирбеков, Антон Бурдасов, Никита Сетдиков, а также дважды Кирилл Савицкий.
«Сочи» располагается на десятом месте в таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 25 матчах. «Барыс» занимает предпоследнее, 11-е место в таблице «Востока», имея в активе 19 очков после 26 игр.
Этой игрой казахстанский клуб завершил очередную выездную серию в КХЛ. Далее у него будет 3-матчевая домашняя серия с магнитогорским «Металлургом» (20 ноября), хабаровским «Амуром» (22 ноября) и омским «Авангардом» (24 ноября).