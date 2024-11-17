Суперматч американца из «Динамо», сухая победа ЦСКА в Казани. Итоги дня в КХЛ

Весной «Трактор» сенсационно выбил «Динамо» из плей-офф, не владея инициативой во многих матчах, уступая по броскам, но при этом выезжая на Заке Фукале. Сегодняшняя игра развернула сюжет на 180 градусов: уже «Трактор» доминировал, однако североамериканский вратарь соперника стоял на голове. Хантер Миска отразил 48 бросков противника и провёл свою лучшую встречу в КХЛ, нельзя не отметить и три очка Макса Комтуа, «Трактор» снова показал волю и отыгрался с 1:3 в концовке, но всё равно уступил в матче. Гол «Динамо» в овертайме судьи отменили, однако в серии буллитов москвичи всё равно победили.