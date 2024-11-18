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«Шесть голов должны вселить уверенность». Главный тренер «Барыса» — о победе над «Сочи»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победный матч с «Сочи», где казахстанцы смогли одержать уверенную победу со счётом 6:3.

Источник: Чемпионат.com

«Мы разбирали соперника, до этого они обыграли “Куньлунь Ред Стар”. Хорошо двигаются, молодая команда, озорная. Предупреждали ребят, но всё равно неважно начали, могли пропустить в начале. Потом вроде как собрались, услышали, что нужно делать. Забили свои голы, хорошо сыграли в большинстве. Довели матч до победы. Думаю, да, шесть заброшенных шайб должны вселить в команду уверенность в своих силах. Потому что мы работаем над этим. Моментов создаём за матчи достаточно, а чтобы забрасывать три-четыре шайбы — пока не шло. В этой встрече прорвало ребят, забили свои голы», — приводит слова Мамбеталиева официальный сайт КХЛ.

Напомним, Мамбеталиев находится на посту главного тренера с 18 октября. Он сменил на нём Вячеслава Буцаева, который проработал в клубе меньше месяца.

Сочи
3:6
1:2, 2:2, 0:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
17.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 4473 зрителя
Главные тренеры
Сергей Зубов
Галым Мамбеталиев
Вратари
Евгений Волохин
(Никита Тулинов)
Андрей Шутов
1-й период
00:44
Кирилл Панюков
14:46
Алихан Омирбеков
(Алихан Асетов)
15:12
Кирилл Савицкий
(Батырлан Муратов)
15:59
Станислав Бочаров
16:43
Данил Мокрушев
(Николай Чебыкин, Даниил Сероух)
2-й период
24:22
Джесси Грэм
24:38
Никита Сетдиков
(Кирилл Панюков, Антон Бурдасов)
24:38
Артур Тянулин
29:12
Данил Авершин
(Максим Федотов)
32:00
Тимур Хафизов
(Илья Федотов, Данил Мокрушев)
36:11
Кирилл Панюков
(Адиль Бекетаев, Алихан Омирбеков)
3-й период
50:24
Антон Бурдасов
(Данил Бутенко, Никита Сетдиков)
51:41
Кирилл Савицкий
(Батырлан Муратов)
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сочи
Барыс
КХЛ: таблица и календарь