«Шесть голов должны вселить уверенность». Главный тренер «Барыса» — о победе над «Сочи»

«Мы разбирали соперника, до этого они обыграли “Куньлунь Ред Стар”. Хорошо двигаются, молодая команда, озорная. Предупреждали ребят, но всё равно неважно начали, могли пропустить в начале. Потом вроде как собрались, услышали, что нужно делать. Забили свои голы, хорошо сыграли в большинстве. Довели матч до победы. Думаю, да, шесть заброшенных шайб должны вселить в команду уверенность в своих силах. Потому что мы работаем над этим. Моментов создаём за матчи достаточно, а чтобы забрасывать три-четыре шайбы — пока не шло. В этой встрече прорвало ребят, забили свои голы», — приводит слова Мамбеталиева официальный сайт КХЛ.