КХЛ запустила чемпионат 3×3 с участием восьми команд. Что нужно знать о новом турнире

«Впервые в истории мирового хоккея будет реализован проект чемпионата 3×3 в формате полноценного регулярного чемпионата. Все клубы будут разбиты на два дивизиона по четыре команды. 19 декабря — старт регулярки, суперфинал — с 8 июля.



Формат площадки 18×34 м. В регулярном чемпионате будет сыграно 24 тура, где тур равен одной неделе. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Очки за суперигру не начисляются.



В суперфинал выйдут по три команды из лучшего дивизиона. Заявка на тур — 10 игроков, минимум один игрок должен был провести не менее 200 матчей за карьеру в КХЛ или не менее 80 матчей за последние пять лет. Эти 10 игроков набираются из заявки на сезон, в которую входят 25 игроков. В заявку на сезон попадают игроки КХЛ на двусторонних контрактах, а также неограниченно свободные агенты и игроки с драфта отказов», — пояснил Андрей Точицкий.