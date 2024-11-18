Лучший снайпер «Спартака» в КХЛ стал игроком «Сочи»

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» в Telegram-канале объявил о подписании соглашения с форвардом Александром Хохлачевым.
15 ноября хабаровский «Амур», за который Хохлачев выступал с начала прошлого сезона, расторг контракт с нападающим. Один из самых высокооплачиваемых хоккеистов команды в текущем сезоне набрал 3 (1+2) очка в 21 матче.
Хохлачев, воспитанник «Спартака», дебютировал в составе «красно-белых» в сезоне-2012/13. Он вернулся в команду летом 2017 года, проведя один сезон за петербургский СКА. Также перед сезоном-2020/21 «Спартак» обменял Хохлачева в омский «Авангард», но тот снова вернулся в стан «красно-белых», после того как завоевал с омичами Кубок Гагарина. Хохлачев провел за «Спартак» 320 матчей, в которых набрал 192 (92+100) очка. Всего в КХЛ на его счету 523 матча и 306 (119+187) очков.
С 2013 по 2016 год Хохлачев выступал в системе «Бостон Брюинз» и провел в сумме девять матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).