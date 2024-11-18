Сразу три игрока «Витязя» вошли в топ-5 лучших бомбардиров КХЛ

Дмитрий Бучельников занял третью строчку в рейтинге бомбардиров лиги. Он за 28 матчей заработал 26 очков. На его счету 18 голевых передачи и восемь заброшенных шайб.
Иван Чехович был признан лучшим нападающим недели в КХЛ и также вошёл в рейтинг лучших бомбардиров, остановившись на четвёртом месте. В 26 играх этого сезона он набрал 25 очков. Он забросил восемь шайб и сделал 17 голевых передач.
Дерек Барак дебютировал в КХЛ в 2023 году. В текущем сезоне он заработал 24 очка в 28 матчах. Смог забить 15 голов и сделать девять голевых передач.