Сразу три игрока «Витязя» вошли в топ-5 лучших бомбардиров КХЛ

Иван Чехович был признан лучшим нападающим недели в КХЛ и также вошёл в рейтинг лучших бомбардиров, остановившись на четвёртом месте. В 26 играх этого сезона он набрал 25 очков. Он забросил восемь шайб и сделал 17 голевых передач.