Кузнецов забил чудо-гол, «Автомобилист» прервал победную серию. Итоги дня в КХЛ

Перед матчем пришла ужасная новость для «Салавата» и всех уфимских болельщиков — Джош Ливо выбыл из-за травмы, и по команде почти без глубины эта ситуация била крепко. За 60 минут соперники забили по два гола, при этом «Металлург» оба раза отличился в большинстве, а Роман Канцеров набрал 1+1. В овертайме после неудачного броска Никиты Зоркина в ногу Канцеров и Денис Зернов вдвоём выкатились на одинокого вратаря, и центр «Магнитки» поставил победную точку.