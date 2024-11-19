Кузнецов исполнил шедевр года! Его голом восхищается даже Америка

«Кузнецов исполнил один из самых невероятных голов в своей карьере. Он впервые забил в стиле лакросс, хотя и сделал это по-новому. Подобрав шайбу, он поднял ее на крюк клюшки и бросил в ворота. Вратарь “Амура” беспомощно наблюдал за тем, как снаряд влетел в верхний левый угол его ворот. Кузнецов отметился голом, похожий на “Мичиганский”, впервые после многих лет попыток. Он пробовал сотворить этот подвиг еще в 2018 году, когда выступал за “Вашингтон Кэпиталз”, а также едва не забил в этом стиле в игре плей-офф против “Нью-Йорк Рейнджерс” уже в составе “Каролины Харрикейнз”, — отметили журналисты портала RMNB (Russian Machine Never Breaks), которые пишут о делах “Вашингтона”, Александра Овечкина и других россиянах, так или иначе связанных с “Кэпиталз”.