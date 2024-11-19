Кузнецов исполнил шедевр года! Его голом восхищается даже Америка

Обладатель Кубка Стэнли и теперь уже экс-звезда НХЛ Евгений Кузнецов наконец-то показывает, почему его так высоко оценил петербургский СКА и зачем Роман Ротенберг вернул россиянина в родную страну. В матче чемпионата КХЛ против аутсайдера и худшего клуба сезона хабаровского «Амура» Кузя исполнил настоящий шедевр.
Его гол в середине второго периода, благодаря которому армейцы увеличили свое преимущество в счете до 4:1, даже невозможно объяснить и описать. Кузнецов нанес бросок в стиле, похожим на лакросс, но сделал это из не самой очевидной позиции. Если все уже привыкли видеть подобные голы бросками из-за ворот, то форвард СКА нанес его… из слота! Причем Евгений направил шайбу точно в «девятку». 20-летний голкипер «Амура» Виктор Кобозев, дебютировавший в КХЛ, такого не ожидал и ничего не смог поделать. После этого гола молодой дебютант уехал на скамейку и уступил место в воротах Дмитрию Лозебникову. Свой шедевр Кузя отметил фирменной «птичкой».
Уже после матча Кузнецов признался, что заранее планировал провернуть такой трюк.
«Прикольный такой гол. Еще перед игрой сказал, что так забью. Случайно получилось. Такие моменты — кайф. Мне постоянно какая-то фигня в голову приходит в моменте. Это моя фишка, наверное, что в серьезных моментах могу такое исполнить. Это большая ответственность — если не получится, могут наругать, правильно? В этом риске и проявляется мастерство», — цитирует Кузнецова «Чемпионат». «Кузя, ты издеваешься?!» Америка в восторге от гола россиянина.
Евгений Кузнецов, для многих сенсационно вернувшийся в КХЛ, формально попрощался с НХЛ. Однако в Северной Америке все еще внимательно следят за делами россиянина и его успехами в СКА. Его гол в матче с «Амуром» моментально облетел весь североамериканский хоккейный сегмент в социальных сетях. Журналисты, блогеры и известные интернет-издания, описывая свой восторг от шайбы Кузи, то и дело соревнуются в разнообразии восклицательных эпитетов.
«Нереальный гол Евгения Кузнецова в КХЛ!» — пишут в Sportsnet.
«Кузнецов исполнил один из самых невероятных голов в своей карьере. Он впервые забил в стиле лакросс, хотя и сделал это по-новому. Подобрав шайбу, он поднял ее на крюк клюшки и бросил в ворота. Вратарь “Амура” беспомощно наблюдал за тем, как снаряд влетел в верхний левый угол его ворот. Кузнецов отметился голом, похожий на “Мичиганский”, впервые после многих лет попыток. Он пробовал сотворить этот подвиг еще в 2018 году, когда выступал за “Вашингтон Кэпиталз”, а также едва не забил в этом стиле в игре плей-офф против “Нью-Йорк Рейнджерс” уже в составе “Каролины Харрикейнз”, — отметили журналисты портала RMNB (Russian Machine Never Breaks), которые пишут о делах “Вашингтона”, Александра Овечкина и других россиянах, так или иначе связанных с “Кэпиталз”.
«Евгений Кузнецов, ты что натворил?» — удивляются авторы аккаунта NHL News в соцсети X.
«Кузя, ты издеваешься?!»— вопрошает «дочка» канадского телеканала TSN BarDown в соцсетях.
«Кузнецов только что сотворил лучший гол сезона! Лакросс-гол из вершины слота!» — восторгаются авторы портала Bleacher Report.
«У-у-у Кузя… Мичиганский гол из слота!» — поддерживают их представители известного хоккейного подкаста Spittin' Chiclets.
«Чертов Кузнецов! Ставьте видео с этим голом на повтор!» — восхитился известный американский спортивный комментатор и ведущий Джон Буччигросс.
«Это БЕЗУМНЫЙ гол Евгения Кузнецова», — шокированы авторы портала theScore.
СКА и Кузнецов выбираются из ямы?
СКА в итоге одержал победу над «Амуром» (6:3) и продлил хабаровчанам их серию поражений до 13 матчей. Кузнецов же поучаствовал в трех из шести заброшенных шайбах. После своего гола-шедевра Евгений забил еще раз, оформив дубль, а также отметился результативной передачей на Сергея Плотникова.
И для петербуржцев, и для Кузи лично такая феерия (даже несмотря на то, что соперник был явным аутсайдером) необходима психологически. СКА после двух мощных победных отрезков на старте чемпионата откровенно провалил почти весь ноябрь, потерпев шесть поражений в семи матчах. В этом этапе свою единственную победу команда Романа Ротенберга одержала лишь в серии буллитов в игре с «Сибирью» (1:0). Кузнецов же на фоне серии из четырех матчей без очков отличался лишь отсутствием у него спортивной дисциплины и многочисленными удалениями, которые шли во вред команды. На одну игру опытного форварда и вовсе сослали в запас, хотя и объяснили это проблемами с его здоровьем.
Кто знает — может, сегодняшняя победа над «Амуром» станет переломным моментом как для СКА, так и для Кузнецова перед одним из ключевых отрезков регулярного сезона.
Андрей Сенченко