«Динамо» провалило старт сезона, но вдруг резко пошло наверх. В чем его секрет?

Буквально месяц назад считалось, что вратарский вопрос в клубе не решен, команда заходит в сезон «без голкипера», но сейчас об этом мало вспоминают. Хантера Миску тренировали, чтобы он соответствовал уровню КХЛ, и тот выдал шикарную игру против «Трактора». А Максим Моторыгин, оставшийся один, вдруг продемонстрировал, что он не случайно вывел в плей-офф ВХЛ в одиночку «Тамбов». И даже если не случится одна громкая сделка, то уже нельзя сказать, что клуб остался без голкиперов.