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ЦСКА обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Клуб ЦСКА обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. ЦСКА обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Прохор Полтапов (16-я минута), Павел Карнаухов (17), Максим Соркин (23) и Денис Гурьянов (47). У хозяев шайбу забросил Дмитрий Кугрышев (24).

Нападающий армейцев Константин Окулов провел 600-й матч в КХЛ. Первая встреча команд в сезоне также завершилась победой ЦСКА со счетом 4:1.

Столичный клуб выиграл четвертый матч подряд и с 35 очками занимает пятое место в таблице Западной конференции. «Лада» (24 очка) продлила серию поражений до четырех встреч и идет восьмой на Востоке.

В следующем матче ЦСКА 21 ноября сыграет на выезде с челябинским «Трактором», тольяттинцы в этот же день примут уфимский «Салават Юлаев».

Лада
1:4
0:2, 1:1, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
19.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Павел Зубов
Илья Воробьев
Вратари
Владислав Подъяпольский
(Александр Трушков)
Иван Просветов
1-й период
09:32
Глеб Семенов
15:58
Прохор Полтапов
(Максим Соркин)
16:33
Павел Карнаухов
(Колби Уильямс, Никита Нестеров)
2-й период
22:06
Максим Соркин
(Виталий Абрамов)
23:33
Дмитрий Кугрышев
(Иван Романов, Михаил Фисенко)
24:35
Владислав Семин
24:35
Владислав Каменев
33:21
Константин Окулов
3-й период
46:43
Денис Гурьянов
(Алексей Чуркин)
51:46
Дмитрий Саморуков
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лада
ЦСКА
КХЛ: таблица и календарь