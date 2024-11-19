ЦСКА обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. ЦСКА обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Прохор Полтапов (16-я минута), Павел Карнаухов (17), Максим Соркин (23) и Денис Гурьянов (47). У хозяев шайбу забросил Дмитрий Кугрышев (24).
Нападающий армейцев Константин Окулов провел 600-й матч в КХЛ. Первая встреча команд в сезоне также завершилась победой ЦСКА со счетом 4:1.
Столичный клуб выиграл четвертый матч подряд и с 35 очками занимает пятое место в таблице Западной конференции. «Лада» (24 очка) продлила серию поражений до четырех встреч и идет восьмой на Востоке.
В следующем матче ЦСКА 21 ноября сыграет на выезде с челябинским «Трактором», тольяттинцы в этот же день примут уфимский «Салават Юлаев».