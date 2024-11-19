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«Локомотив» сравнял счет на последней минуте матча с «Витязем» и вырвал победу в овертайме

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и подмосковным «Витязем».

Источник: Чемпионат.com

Упорный матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Автором первой шайбы в матче стал нападающий «Витязя» Иван Чехович. Форвард реализовал буллит, назначенный за подножку в исполнении Алексея Береглазова. Чехович ярко отметил гол в ворота бывшей команды. «Локомотиву» удалось спастись, благодаря голу Георгия Иванова за минуту до конца основного времени матча. Победу в овертайме ярославцам принёс точный бросок Степана Никулина.

В следующий раз команды встретятся 27 декабря на площадке подмосковного клуба.

Локомотив
2:1
0:0, 0:1, 1:0
ОТ
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
19.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Игорь Никитин
Павел Десятков
Вратари
Алексей Мельничук
(Алексей Мельничук)
Максим Дорожко
1-й период
03:06
Джереми Рой
15:44
Даниил Бут
18:33
Даниил Тесанов
2-й период
33:30
Иван Чехович
3-й период
42:23
Андрей Чивилев
52:33
Александр Дарьин
59:01
Георгий Иванов
(Андрей Сергеев)
59:26
Дин Стюарт
Овертайм
60:37
Степан Никулин
(Рушан Рафиков, Даниил Бут)
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Витязь
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