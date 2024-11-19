«Локомотив» сравнял счет на последней минуте матча с «Витязем» и вырвал победу в овертайме

Автором первой шайбы в матче стал нападающий «Витязя» Иван Чехович. Форвард реализовал буллит, назначенный за подножку в исполнении Алексея Береглазова. Чехович ярко отметил гол в ворота бывшей команды. «Локомотиву» удалось спастись, благодаря голу Георгия Иванова за минуту до конца основного времени матча. Победу в овертайме ярославцам принёс точный бросок Степана Никулина.