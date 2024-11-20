В Сибирь не захотел ехать уже третий канадец. Бедствующему «Авангарду» отказывают все тренеры

«Авангард» в поиске. В поиске своей игры. Новых хоккеистов. Главного тренера. С первым у омичей большие проблемы. На днях они в очередной раз проиграли, причем дома. В турнирной таблице клуб с огромным бюджетом располагается на десятом месте в конференции. С поиском игроков дела обстоят чуть лучше: Прохоркин, Спунер, Грант, Якупов, Заседа, Каблуков, Маклауд — все они пополнили состав «ястребов» по ходу сезона. Кто-то помогает чуть больше, кто-то чуть меньше, но с каждым днем становится все понятнее и понятнее: без смены рулевого никакой набор игроков не заработает.
Всерьез о смене главного тренера в Омске стали говорить около месяца назад. Тогда генеральный менеджер «ястребов» Антон Курьянов сложил свои полномочия, решив сосредоточиться на роли тренера по большинству. Чуть раньше на пост председателя совета директоров «Авангарда» был назначен Евгений Кожевников. Считается, что именно со стороны нового ставленника «Газпромнефти» исходит инициатива по поиску тренера-иностранца. Сергея Звягина, тем временем, никто увольнять не спешит.
Все последние годы «Авангард» жил наследием Боба Хартли. А на роль тренеров пробовались его прямые наследники. Сначала провалился экс-помощник канадца Дмитрий Рябыкин, теперь мучается в новом качестве Сергей Звягин. К последователям Хартли можно отнести и Курьянова, но до роли главного тренера тот так и не добрался. И уже вряд ли доберется. Новый босс «Авангарда» решил пойти иным путем. Он доверяет не ученикам Хартли, а хочет найти того, кто станет для Омска новым Хартли. Вот только с этим возникли большие проблемы.
Первым делом всплыли фамилии Тодда Маклеллана, Тодда Рирдена и Жерара Галлана. Последний специалист, не так давно тренировавший Артемия Панарина в Нью-Йорке, вроде бы был приоритетом омского менеджмента. Но еще на ранней стадии переговоров отпугнул «Авангард» своими запросами. Галлан, по слухам, хотел несколько миллионов долларов в год. Предположительно, два миллиона. Никто из тренеров в КХЛ таких денег не получает. Хотя если учесть разницу курсов, Хартли зарабатывал сопоставимые суммы.
После того как идеальный вариант с Галланом отпал, боссы омского клуба сосредоточились на переговорах с Рирденом. Они, как сообщают многочисленные инсайдеры, зашли довольно далеко. Тренеру, который имеет опыт работы с Овечкиным, Малкиным и Кросби, даже начали оформлять рабочую визу в Россию. Получать Рирден, чье последнее место работы — «Питтсбург», где он был ассистентом главного тренера, должен был чуть больше миллиона долларов. Но…
В последний момент вариант с Рирденом отпал. По какой причине — неизвестно, но не исключено, что дело в семейных обстоятельствах. Ни для кого не секрет, что сын Тодда — Трэвис Рирден родился с иммунным заболеванием. В свое время потенциальный наставник «Авангарда», а на тот момент еще игрок, досрочно возвращался из Европы в Северную Америку, чтобы быть рядом с сыном. Настолько серьезными были его проблемы со здоровьем. Знали ли об этих обстоятельствах в «Авангарде»? Вопрос риторический.
«Авангард» был в шаге от того, чтобы заполучить топового по меркам даже НХЛ ассистента, который неудачно проявил себя в качестве главного. За постановку игры в обороне и розыгрыш большинства Рирдена ценили как в «Вашингтоне», так и в «Питтсбурге». Однако, когда он сменил Барри Тротца во главе «столичных», то команде не хватало как системности, так и дисциплины. Тодд считается довольно демократичным тренером, который при этом строит игру от обороны.
Не сложились у «Авангарда» переговоры и с другим североамериканцем, который считается адептом оборонительного хоккея. Речь о Ги Буше. Он стал известен на весь мир, когда его «Тампа» выстраивалась в расстановку 1−3−1 и не давала играть своим оппонентом. Настоящий анти-хоккей, даже Игорь Никитин бы позавидовал. О нем, как о потенциальном наставнике для «Авангарда», говорили еще весной 2023 года. Но вместо Омска однофамилец Рида Буше отправился в Торонто, где всего сезон отработал помощником главного тренера и покинул штаб «Мэйпл Лифс».
Кто теперь у боссов «Авангарда» на очереди? Остались ли свободные тренеры, которые, с одной стороны, соответствуют амбициям сибирского клуба, а с другой — не просят слишком много денег? Бытует мнение, что поиск именно иностранного тренера, а желательно североамериканца с опытом НХЛ, это твердое желание нового председателя попечительского совета. Якобы Кожевников даже поручил подбор кандидатов известному агенту Дену Мильштейну. Последний, впрочем, это опровергает.
Как бы то ни было, за этим перебором вариантов наблюдать любопытно. Лишь бы он привел к чему-нибудь, а не заставил довольствоваться тем, что есть. Иностранные специалисты нужны КХЛ. Российские тренеры средней руки ходят по кругу и ничего нового не могут предложить нашему хоккею. Тогда как иностранцы, если он действительно высокого уровня, все равно что глоток свежего воздуха. Наглядный пример — союз «Трактора» и Бенуа Гру. Вот только его приход в челябинский клуб готовили долго и тщательно. А вот потенциальному наставнику «Авангарда» предлагается выступить в образе пожарного. Перспектива сомнительная.
Дмитрий Ерыкалов