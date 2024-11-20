В Сибирь не захотел ехать уже третий канадец. Бедствующему «Авангарду» отказывают все тренеры

Как бы то ни было, за этим перебором вариантов наблюдать любопытно. Лишь бы он привел к чему-нибудь, а не заставил довольствоваться тем, что есть. Иностранные специалисты нужны КХЛ. Российские тренеры средней руки ходят по кругу и ничего нового не могут предложить нашему хоккею. Тогда как иностранцы, если он действительно высокого уровня, все равно что глоток свежего воздуха. Наглядный пример — союз «Трактора» и Бенуа Гру. Вот только его приход в челябинский клуб готовили долго и тщательно. А вот потенциальному наставнику «Авангарда» предлагается выступить в образе пожарного. Перспектива сомнительная.